Rummenigge: "Thomas Müller hat total recht"

Karl-Heinz Rummenigge will eine Qualifikation für kleine Nationen

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge kann die Kritik von Nationalspieler Thomas Müller rund um Länderspiele gegen vermeintliche Fußballzwerge wie San Marino nachvollziehen.

"Im Prinzip hat Thomas Müller mit seiner Aussage total recht. Als ich Fußball gespielt habe, durften diese Nationen gar keine Länderspiele austragen", sagte Rummenigge im exklusiven Interview mit "Sky Sport News HD": "Heute haben sie natürlich genauso eine Stimme bei der FIFA oder bei der UEFA wie Deutschland, Italien oder Spanien. Dann erlaubt man sich, darauf hinzuweisen, dass es für sie das Spiel des Jahres war. Es ist nicht das Spiel des Jahres, es geht hier nur ums Geld."

Rummenigge forderte in dem Zusammenhang "eine Art Vor-Qualifikation" für Nationalmannschaften: "Was ich nicht verstehe ist, warum es eigentlich drei Qualifikationsrunden in der Champions League gibt, in denen sich Mannschaften wie AS Rom oder Ajax Amsterdam in dieser Saison nicht qualifiziert haben. Warum gibt es eine Art Vor-Qualifikation nicht auch bei den Nationalmannschaften", so Rummenigge.

"Der Fußball wird ein Stück vergessen"

"Früher gab es Gruppen mit vier Mannschaften, heute gibt es Gruppen mit sechs Mannschaften und dementsprechend auch mehr Spiele. Ich glaube, dass das ganze Rad einen Schritt zurück gedreht und nicht immer weiter gedreht werden muss. Weiterdrehen heißt für mich im Moment nur Politik und Finanzen. Der Fußball wird dabei ein Stück vergessen und vor allem wird dabei die Gesundheit der Spieler vernachlässigt."

Weitere Aussagen von Rummenigge:

...zu anstehenden Vertragsverlängerungen beim FC Bayern: "Wir sind mit allen im Gespräch, und wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir das auch kundtun. Wir wollen da jetzt keine Show abziehen am 25. November, wenn die Jahreshauptversammlung ist, um da irgendwie den dicken Max zu spielen. Das brauchen wir beim FC Bayern nicht. Das werden wir auch nicht machen. Wenn die Dinge unterschrieben sind, werden die am nächsten Tag bekannt gegeben."

...zum Stand der Verhandlungen mit Franck Ribéry und Robert Lewandowski: "Es gibt, glaube ich, eine Grundvoraussetzung, dass alle Spieler gerne beim FC Bayern bleiben. Das ist etwas, was pro FC Bayern spricht. Wir müssen uns eben nicht damit auseinandersetzen, dass jetzt irgendeiner mit den Hufen scharrt und sagt, wir müssen jetzt innerhalb von 24, 48 Stunden eine Lösung finden. Wir kennen uns solange und gehen so fair und seriös miteinander um, dass wir am Ende des Tage durchaus Lösungen und Ansätze finden werden."