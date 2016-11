Gasperoni kritisiert Pfiffe gegen Müller

Thomas Müller kassierte gegen Italien einige Pfiffe der Fans

Thomas-Müller-Kritiker Alan Gasperoni aus San Marino hat enttäuscht auf die Pfiffe der italienischen Fans gegen den deutschen Nationalspieler beim Testspiel in Mailand reagiert.

"Ich bin sehr traurig, wenn die Leute sauer auf Thomas Müller sind. Sport bleibt Sport", sagte Gasperoni der "Deutschen Presse-Agentur" während der Partie auf Anfrage. Er selbst verfolgte das Spiel in Mailand nicht, da er eine andere Partie in einem "kleinen Stadion in San Marino" anschaue, wie der frühere Sportfunktionär des kleinen Landes sagte.

Mit einem Beitrag auf seiner Facebook-Seite hatte Gasperoni für großes Aufsehen gesorgt. In zehn Punkten ging er darin den Bayern-Profi teilweise persönlich an und bediente anti-deutsche Klischees. Müller hatte nach dem 8:0-Sieg der DFB-Elf beim Fußball-Zwerg gesagt, dass die Partie nichts mit Profifußball zu tun gehabt habe.

Gasperoni habe nicht mit einem so großen Widerhall in den Medien gerechnet, bemerkte er. "Ich habe das für meine Freunde geschrieben." Bei der Partie zwischen Deutschland und Italien hatten die Heimfans Müller von Beginn an massiv ausgepfiffen. Auch bei der deutschen Nationalhymne gab es Unmutsbekundungen, die erst verklangen, als die italienischen Spieler klatschten.