Vidal verletzt? "Besser, wir lassen es!"

Arturo Vidal könnte den Bayern gegen den BVB fehlen

Das werden Karl-Heinz Rummenigge und Co. gar nicht gerne hören. Nachdem Bayerns Arturo Vidal am 10. November im WM-Quali-Spiel seiner Chilenen gegen Kolumbien in der letzten Minute mit Adduktorenproblemen den Platz verließ und danach dennoch ankündigte, er werde auch gegen Uruguay spielen - "egal was ist" - gab es nun wohl die Quittung.

Im wichtigen Duell mit Luis Suárez und Konsorten musste Vidal nun sogar bereits nach 58 Minuten das Feld räumen. Anschließend auf seine Gesundheit angesprochen, antwortete der 29-Jährige vielsagend: "Besser, wir lassen es." Ob der Mittelfeldspieler am Wochenende beim Bundesliga-Spitzenspiel gegen den BVB mitwirken kann, darf zumindest angezweifelt werden.

"Der FC Bayern macht sich große Sorgen um die Gesundheit von Arturo", hatte Bayern-Boss Rummenigge schon nach der Auswechslung gegen Kolumbien zum Besten gegeben und stellte klar: "Wir fordern den chilenischen Verband auf, mit der Angelegenheit verantwortungsvoll und sensibel umzugehen. Es muss gewährleistet sein, dass die Gesundheit des Spielers an erster Stelle steht."

Chile gana 3-1 a Uruguay y se mete en la pelea por la clasificación al Mundial. #EliminatoriasCONMEBOL #Rusia2018 pic.twitter.com/CYfktKTg6C — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 16. November 2016

Immerhin gibt es auch gute Nachrichten für Vidal: Nach seiner Auswechslung drehte Chile auf, gewann mit 3:1, wahrte so den vierten Rang in der WM-Quali und wäre weiterhin direkt für die Endrunde in Russland qualifiziert. Die Treffer erzielten Hoffenheims Eduardo Vargas (45.) sowie Superstar Alexis Sánchez (60./76.). Edinson Cavani brachte die Gäste nach 17 Minuten in Front.