Watzke: "Wattebällchen" statt Giftpfeilen

Hans-Joachim Watzke geht gelassener als früher ins Duell mit den Bayern

Auch wenn der BVB aktuell nicht einmal Bayern Jäger Nummer drei ist und in der Liga bereits mit sechs Punkten Abstand auf den Rekordmeister nur auf Rang fünf liegt, elektrisiert kaum ein Duell Fußball-Deutschland so sehr, wie der Vergleich der beiden Dauerrivalen. Bevor es am Samstag im Bundesliga-Spitzenspiel erneut zum Aufeinandertreffen kommt, stand BVB-Boss Hans-Joachim Watzke Rede und Antwort.

In einem einzigen Spiel sei der BVB trotz des aktuellen Abstands auf jeden Fall in der Lage, den Bayern ein Bein zu stellen, erklärte Watzke im Interview mit der "Sportbild". Eine klare Aussage, die allerdings wenig mit den Giftpfeilen der Vergangenheit zu tun hat. Inzwischen sei man dazu übergegangen, direkt miteinander zu kommunizieren, was die Situation entschärfe, erklärte Watzke.

Für den "neuen" Kurs habe er vor allem aus dem eigenen Lager zuletzt aber auch Kritik geerntet, so Watzke. "Zuletzt bekam ich von dem einem oder anderen zu hören, ich sei ein anderer Mensch geworden. Früher hätte eich der Konkurrenz häufiger mal verbal einen mitgegeben. Nun würde ich mit Wattebällchen werfen", konkretisierte Watzke die Vorwürfe.

Von Boxern und K.O. gegangenen Schiedsrichtern - Geschichten rund um den Klassiker #bvbfcb https://t.co/hVILF1Ysbc pic.twitter.com/jgWUrKwXOQ — Borussia Dortmund (@BVB) 15. November 2016

Watzke: Hummels-Wechsel ein schwerer Schlag

Weiterhin bezog Watzke zu den schmerzhaften Wechseln einiger BVB-Leistungsträger zum Konkurrenten Stellung. Vor allem der Abgang von Mats Hummels hätte ihn "persönlich getroffen", aber es sei halt alles Teil des Geschäfts und da helfe auch kein "Rumjammern oder Weinen", so Watzke. Auf Sicht arbeite man aber daran, ein Kauf- statt ein Verkauf-Verein zu werden.

Apropos Spieler und Funktionäre mit Verbindungen zu beiden Klubs: Während Watzke zukünftige Trainer-Rochaden zumindest nicht ausschließen will, ist die Tür für Matthias Sammer wohl geschlossen: Das der Ex-BVB-Spieler und Meister-Trainer sowie ehemalige Vorstand Sport der Bayern auch eine schwarzgelbe Geschichte habe, davon hätte man in den "vergangenen Jahren wenig gespürt", so Watzke.

Eine Kampfansage in Richtung des Rivalen aus München gab es dann aber doch noch: "Gegen Bayern steht uns hoffentlich zum ersten Mal wieder unsere Mannschaft in kompletter Stärke zur Verfügung. Dann geht für uns die Saison erst richtig los."