Tiefpunkt! Klinsi, Pulisic und Co. am Boden

Bitterer Abend für Jürgen Klinsmann und seine US-Nationalmannschaft

Nationaltrainer Jürgen Klinsmann hat mit den USA in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland einen schweren Rückschlag erlitten. Bei Gastgeber Costa Rica gingen die Amerikaner 0:4 (0:1) unter und stehen auch nach zwei Spielen ohne Punkt da.

A tough loss to Costa Rica to end 2016. #USAvCRC pic.twitter.com/hU6ZLtrNHC — U.S. Soccer (@ussoccer) 16. November 2016

Am Freitag hatte das US-Team bereits gegen Mexiko verloren (1:2). "Das ist die Niederlage, die mich in meinen fünf Jahren im Amt am meisten schmerzt", sagte der ehemalige Bundestrainer Klinsmann. Johan Venegas (43.), Christian Bolanos (69.) und Joel Campbell (74., 77.) trafen in San José für Costa Rica, das nach zwei Spielen mit der perfekten Ausbeute von sechs Punkten Tabellenerster ist. Die USA sind Sechster und Letzter. Drei Teams qualifizieren sich direkt für die Endrunde.

Der nicht unumstrittene Klinsmann gerät nach der neuerlichen Enttäuschung immer mehr unter Druck. "Das ist ein bitterer Moment für uns. Wir hätten nicht erwartet, mit zwei Niederlagen zu starten", sagte der 52-jährige Weltmeister von 1990. Am 24. März geht es mit dem Heimspiel gegen Honduras weiter.

In John Brooks (Hertha BSC), Bobby Wood (Hamburger SV), Timothy Chandler (Eintracht Frankfurt) und Fabian Johnson (Borussia Mönchengladbach) spielten aufseiten der USA vier Bundesligaprofis durch. Christian Pulisic (Borussia Dortmund) wurde in der 69. Minute ausgewechselt.