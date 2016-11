Rummenigge & Watzke: Düstere Prognosen

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sind sich diesmal einig

Die letzten Jahre haben eine Sache deutlich bewiesen: Ruft der große FC Bayern oder wedeln Englands Spitzenklubs mit den Scheinen, wird es für Borussia Dortmund sehr schwer, seine Top-Stars zu halten. FCB-Boss Karl-Heinz Rummenigge und BVB-Chef Watzke sind sich jedoch einig, dass die größte "Gefahr" aus einer anderen Richtung droht.

"Die Gefahr für die Gehaltsentwicklung kommt gerade nicht nur aus England, sondern auch aus Spanien. Real Madrid hat gerade drei Verträge verlängert: Ronaldo soll 20,5 Millionen Euro netto verdienen – das bekommt in der Bundesliga nicht ein Spieler brutto!", wird Rummenigge in der "Sport Bild" zitiert.

Watzke schlägt in dieselbe Kerbe und ist sich ebenfalls sicher, dass Bayern und Dortmund in erster Linie "Probleme mit Barça oder Real" bekommen werden. Die restlichen Bundesligisten sieht er hingegen mit Abwerbeversuchen der "mittelklassigen" englischen Klubs konfrontiert. "Unsere Spieler gehen ja nicht zu Stoke City – aber es gibt viele Bundesliga-Profis, die es für das doppelte und dreifache Gehalt machen würden. Das heißt: Wir bluten unter Umständen in der Spitze und in der Breite aus", orakelt Watzke düster.

Bayern ist laut dem Borussen-Chef hingegen durchaus in der Lage, Real Madrid in Schach zu halten. Die Münchner hätten nach dem Double des BVB 2012 den "Einsatz verdoppelt" und wären volles Risiko gegangen. "Wenn man 50 Jahre so seriös arbeitet wie Bayern, kannst du das auch machen, ohne die Insolvenz zu riskieren", schloss Watzke.