Müller: BVB-Duell "größte Herausforderung"

Thomas Müller tritt am Samstag mit den Bayern beim BVB an

Bayern Münchens Offensivmann Thomas Müller hat Lust auf den Bundesliga-Gipfel bei Borussia Dortmund.

"Es freut sich nicht nur der Fußballfan auf das Spiel, sondern auch der Spieler. In Dortmund zu spielen, ist das schönste Spiel, das es in der Bundesliga gibt. Weil es da am schwierigsten ist zu gewinnen", sagte Müller nach dem 0:0 im Testländerspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien.

Tabellenführer München tritt am Samstag (18:30 Uhr) beim BVB an. Zwar seien die Heimspiele in der Allianz Arena auch schön. Aber: "Das ist die größte Herausforderung", betonte Müller. Auf die Frage, ob er den derzeitigen Tabellenfünften Dortmund weiterhin als größten Konkurrenten betrachte, auch im Vergleich zum Überraschungszweiten RB Leipzig, antwortete Müller: "Am Samstag auf jeden Fall."