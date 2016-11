Matthäus: "Lahm deutlich besser als Sammer"

Lothar Matthäus äußerte sich über den Bayern-Kapitän Philipp Lahm

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kann sich gut vorstellen, dass Bayern-Kapitän Philipp Lahm bereits im kommenden Sommer seine aktive Karriere beenden wird.

Für den 55-jährigen einstigen Weltfußballer steht fest, dass sich Lahm ernsthaft mit einem Ende seiner Zeit als Spieler beim FC Bayern München auseinandersetzt: "Es sind Gedankenspiele, die sehr ernst zu nehmen sind", so Matthäus in der "Sport Bild". Er könne die Gedankengänge Lahms, der beim FC Bayern bereits in der Jugend kickte, bestens nachvollziehen: "Irgendwann setzt man im Leben eben andere Prioritäten. Ich halte es für durchaus wahrscheinlich, dass dies beim Spielführer der Bayern im Sommer 2017 auch der Fall sein wird.

Auch Lothar Matthäus hatte seine Laufbahn beim FC Bayern München einst trotz eines noch laufenden Vertrages vorzeitig beendet und sich für ein Karriereende in der us-amerikanischen Major League Soccer entschieden. Sportlich sieht der Weltmeisterkapitän von 1990 seinen Nachfolger von 2014 zwar noch auf sehr gutem Leistungsniveau. Dennoch hat Matthäus erkannt: "Natürlich fällt es auf, dass er in Situationen, die er früher problemlos gelöst hätte, öfter zu Fouls greifen muss."

"Lahm hält auch mal den Kopf in den Wind"

Ähnlich wie auch die Klubverantwortlichen in München hält es Matthäus für sehr wahrscheinlich, dass Philipp Lahm eine Karriere nach der Karriere beim Rekordmeister starten wird: "Für den Posten des Sportvorstands wäre Philipp perfekt geeignet. Er hatte immer die Anerkennung seiner Trainer und hält auch mal den Kopf in den Wind, wenn es ungemütlich wird."

Gerade im Vergleich zu Amtsvorgänger Matthias Sammer, der die Position des Sportvorstandes bis zum Sommer innehatte, erachte der heutige TV-Experte den Außenverteidiger als klügere Wahl: "Lahm passt deutlich besser als Sammer: Er ist authentischer, Philipp kennt und lebt den FC Bayern. Er ist bei den Fans zudem beliebter als Sammer."

Der 33-Jährige selbst hatte zuletzt offengelassen, wie es ab dem Sommer 2017 bei ihm weitergeht: "Eine Antwort kann ich hier nicht geben, aber da erzähle ich nichts Neues. Man muss immer wieder in den Körper hineinhören und Woche für Woche entscheiden."