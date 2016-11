Neururer exklusiv: "HSV? Nur noch peinlich"

Ein Bild aus alten Zeiten: Neururer (Mitte) im Volksparkstadion zu Gast

Kult-Trainer und TV-Experte Peter Neururer hat sich zur Situation beim krisengeschüttelten HSV geäußert. Er kritisierte vor allem die öffentlich geführte Suche nach einem Sportdirektor, die nach etlichen Absagen und Verbal-Schlachten in den Medien weiterhin erfolglos ist.

"Wenn man sich so anstellt, wie sie es bisher gemacht haben in letzter Zeit, da möchte ich denjenigen sehen, der sich das antut", sagte Neururer in einem exklusiven Gespräch mit weltfussball.de. "Die Verhandlungen kann man am besten gleich in einer Sport-Redaktion machen, da ist man gut platziert, da haben die Berichterstatter wunderbaren Zugriff auf die Aussagen, auf die Gehaltsstrukturen und so weiter", legte der 61-Jährige nach.

"Was da beim HSV abläuft, ist einfach oberamateurhaft und ist dem Tabellenplatz entsprechend." Vor lauter Tradition würde der Klub von der Elbe "nur Fehler" machen, weil sie man sich immer nur auf besagte Tradition berufe. "Und diese allein bringt keine Punkte, das sieht man im Augenblick an der Tabelle. Und die Verhaltensweise bringt noch lange keine Sportdirektoren."

Dass es "in den letzten 14 Jahren gefühlt 18 Trainer und sieben Sportdirektoren" gegeben habe, "sagt eine Menge aus", bilanzierte Neururer. "Von daher sollten die Leute, die diese Entscheidungen treffen, sich selbst einmal überprüfen", sendete der Trainer-Feuerwehrmann ein klares Zeichen an die HSV-Verantwortlichen und fügte hinzu. "Die gehören eigentlich nicht in dieses Geschäft." Insbesondere die Fans und das Umfeld tun dem Kult-Coach leid: "Dann sind solche Leute auch noch bei einem der traditionsreichsten Vereine Deutschlands. Schlimm genug."