HSV bangt um Trio

HSV-Keeper René Adler hat Schulterprobleme

Dem Hamburger SV bleibt das Verletzungspech treu. Für das Punktspiel am Sonntag (15:30 Uhr) bei 1899 Hoffenheim ist der Einsatz von Torhüter René Adler sowie der Defensivkräfte Emir Spahić und Albin Ekdal ernsthaft gefährdet.

Ex-Nationaltorhüter Adler laboriert an einer Schleimbeutelentzündung, teilte der HSV mit. Der bosnische Abwehrchef Spahić (Adduktoren) und der schwedische Abwehr- und Mittelfeldakteur Ekdal (Sprunggelenk) waren verletzt von Länderspielen zurückgekehrt.

René #Adler ist letzte Woche auf seinen Ellbogen gefallen &hat sich eine Schleimbeutelentzündung zugezogen.#TSGHSV gefährdet.Gute Besserung! pic.twitter.com/aCcXUjhHdi — Hamburger SV (@HSV) 16. November 2016

Auch in der Offensive hat Trainer Markus Gisdol bei der Rückkehr an seine ehemalige Wirkungsstätte ein Problem zu lösen. Denn in US-Nationalstürmer Bobby Wood fehlt ihm der bisher erfolgreichste Torschütze wegen einer noch zwei Partien andauernden Rot-Sperre.