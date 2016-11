Nationaltrainer legt Kagawa Wechsel nahe

Shinji Kagawa wärmt in Dortmund meist nur die Ersatzbank

Bei Borussia Dortmund kommt Shinji Kagawa aktuell nicht über die Joker-Rolle hinaus. Für Japans Nationaltrainer Vahid Halilhodžić Anlass genug, seinem Mittelfeld-Regisseur zu einem Wechsel zu raten.

"Ich sage den Übersee-Spielern immer wieder, dass sie alle mehr in ihren Vereinen spielen müssen", sagte Halilhodžić der "Japan Times" und ergänzte: "Ich weiß, dass sie alle in schwierigen Situationen sind. Aber ich sage ihnen immer wieder, dass sie entweder in die Startelf rücken oder den Verein wechseln müssen."

Kagawa, der beim 2:1-Quali-Sieg über Saudi-Arabien am Dienstag erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, zeigte für seine Reservisten-Rolle in der Nationalelf Verständnis. "Ich haben in der ersten Runde nicht gut gespielt und ich wusste, dass mein Platz nicht garantiert ist", sagte der 27-Jährige nach dem Spiel. Vielmehr sporne ihn der Bankplatz an: "Wenn man die letzte WM und die bisherige Qualifikation anschaut, gibt es einige Dinge, an denen ich arbeiten kann. Also kann ich hier viel mitnehmen."

In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Kagawa bisher auf magere 370 Minuten Spielzeit. Lediglich im ersten Saisonspiel stand der Japaner die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zuletzt hatte den Offensivspieler im BVB-Dress eine Knöchelverletzung ausgebremst.