Isinbayeva Losfee bei Confed-Cup-Auslosung

Die Losfee für den Confed Cup 2017: Yelena Isinbayeva

Stabhochsprung-Ikone Yelena Isinbayeva spielt bei der Auslosung des Confed Cups 2017 die Losfee.

Zusammen mit dem früheren Nationalspieler Sergey Semak wird die zweimalige Olympiasiegerin bei der Zeremonie am 26. November in Kasan assistieren. Das teilte der Weltverband FIFA am Mittwoch mit. Die Generalprobe für die WM 2018 findet vom 17. Juni bis zum 2. Juli 2017 statt.

5-time Russian PL winner🏆 Sergei Semak & 2-time Olympic gold medallist🏅 Yelena Isinbaeva relishing #ConfedCup drawhttps://t.co/R6TKTDkiGN pic.twitter.com/2DQRHjZ9gh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16. November 2016

"Ich habe mein ganzes Leben dem Sport gewidmet", sagte Isinbayeva, die im August ihren Rücktritt bekannt gegeben hatte: "Ich freue mich, dass unser Land den Sport dermaßen fördert und jedes Jahr große Turniere organisiert."

Der Confed Cup werde "im nächsten Jahr eine der wichtigsten Sportveranstaltungen sein", erklärte die Russin: "Einige der besten Fußballnationen der Welt werden am Start sein und den Fans damit ein gigantisches Sportfest und erstklassige Spiele garantieren."