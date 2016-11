Zum Nulltarif: Zwei S04-Stützen vor Absprung?

Könnten Schalke bald verlassen: Choupo-Moting (l.) und Kolašinac

Der FC Schalke hat sich nach einem schwierigen Saisonstart mittlerweile gefangen. Im Winter droht den Königsblauen aber der Verlust zweier wichtiger Leistungsträger. Zudem ist Christian Heidel nach dem langfristigen Ausfall von Breel Embolo noch auf der Suche nach einem Stürmer.

Sead Kolašinac, vor Saisonbeginn noch Ergänzungsspieler, hat sich im Laufe der Saison als Leistungsträger in der Defensive etabliert. Seine starken Auftritte haben jetzt zahlreiche Interessenten auf den Plan gerufen. Manchester City soll den Bosnier laut Informationen der "Sport Bild" bereits seit fünf Wochen beobachten. Die AS Rom hatte bereits in der letzten Transferperiode ein Angebot über 15 Millionen Euro abgegeben.

Aktuell droht den Königsblauen aber sogar ein Abgang zum Nulltarif. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus. Sollte der Verteidiger nicht kurzfristig verlängern, scheint ein Verkauf im Winter die einzige Option. Kolašinac selbst sieht die eigene Situation aber gelassen. "Für mich persönlich läuft es sehr gut. Jeder Einzelne kann aber nur gut aussehen, wenn es im gesamten Team klappt", begründete der 17-fache Nationalspieler sein aktuelles Formhoch.

Choupo-Moting heiß begehrt

Auch der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft im nächsten Sommer aus. Ähnlich wie im Fall Kolašinac sollen bereits mehrere Premier-League-Klubs ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Der Schalker Spielraum im kommenden Verhandlungspoker, könnte aber ausgerechnet durch einen eigenen Spieler beträchtlich begrenz werden.

Der momentane Bankdrücker Dennis Aogo gehört auf Schalke zu den Top-Verdienern. Wie "Sport Bild" berichtet, verlängert sich der Vertrag des 29-Jährigen automatisch um ein weiteres Jahr, wenn Aogo auf insgesamt 75 Einsätze für die Knappen kommt. Aktuell fehlen dem Außenverteidiger nur noch acht Spiele, um die Marke zu knacken.

Neben den potentiellen Abgängen, sollen im Winter aber auch Neuzugänge für frischen Wind im Revier sorgen. Ganz oben auf der Schalker Wunschliste steht wohl ein Offensivspieler, der den langzeitverletzten Embolo ersetzen soll. Die nominellen Angreifer Klaas-Jan Huntelaar und Franco Di Santo konnten zuletzt nicht überzeugen.