Spielplan-Ärger: Klopp "kann's nicht glauben"

Jürgen Klopp sieht die Spieltagsansetzung kritisch

Zur Jahreswende steht Liverpool ein mehr als ambitioniertes Programm ins Haus. In weniger als 48 Stunden stehen gleich zwei Ligaspiele für die Reds auf den Plan.

Nach dem Spitzenspiel am 31. Dezember gegen Manchester City (18:30 Uhr) sind Klopp und Co. am 2. Januar (16 Uhr) schon wieder gegen Sunderland gefordert. "Ich habe die Terminierung gesehen und bin nicht sonderlich glücklich", wird Klopp im "Liverpool Echo" zitiert. Für den Ex-Dortmunder ist die straffe Fixierung der Spiele ein untragbarer Zustand. "48 Stunden ist schon ambitioniert, aber weniger als 48 Stunden kann ich kaum glauben. Ich lerne immer mehr über diese Liga und vielleicht muss ich jemanden fragen, ob wir nicht zu einer anderen Zeit in Sunderland spielen können", echauffierte sich Klopp.

Auf der Insel steht das Ende des Jahres traditionell im Zeichen des Fußballs. Eine Winterpause sucht man in der Premier League vergebens. Auch an Weihnachten ruht der Spielball in England nicht. Am zweiten Weihnachtstag stehen in der englischen Eliteklasse seit Jahren Spitzenspiele auf dem Plan.