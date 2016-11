Nächste Hiobsbotschaft für Real Madrid

Álvaro Morata fällt mehrere Wochen aus

Während sich Fußball-Deutschland auf das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund freut, fiebert ganz Spanien dem Stadtderby zwischen Atlético und Real Madrid entgegen. Aus dem Lager der Königlichen gab es nun allerdings die nächste schlechte Nachricht.

Nachdem der Ausfall von Toni Kroos bereits vor der Länderspielpause feststand, muss Real-Trainer Zinédine Zidane im Topspiel der Primera División auch noch auf Stürmer Álvaro Morata verzichten. Der 24-Jährige, der in der laufenden Saison acht Tore in 17 Pflichtspielen erzielte, hat sich im WM-Qualifikationsspiel der Spanier gegen Mazedonien (4:0) am Oberschenkel verletzt und wird den Madrilenen mindestens vier Wochen fehlen.

Pikant: Obwohl Morata gegen Mazedonien angeschlagen ausgewechselt wurde, lief er wenige Tage später im Wembley-Stadion noch einmal für die spanische Nationalmannschaft auf. Ein Umstand, der die Verantwortlichen der Königlichen laut "Marca" stinksauer macht. Ihnen wäre es lieber gewesen, der Spieler hätte grünes Licht für eine vorzeitige Abreise vom Nationalteam bekommen.

Real gehen die Stürmer aus

So gehen Real vor dem prestigeträchtigen Derby gegen Atlético langsam aber sicher die Stürmer aus. Neben Morata ist auch der Einsatz des Franzosen Karim Benzema fraglich. Der 28-Jährige kuriert derzeit noch eine Verletzung aus und konnte am Mittwoch noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Spanische Medien spekulieren bereits, dass der 23-jährige Mariano im Derby in die Startelf rücken könnte.

Neben den Sorgen um die Offensivkräfte, drückt auch in der Abwehr der Schuh. Weder Raphaël Varane noch Dani Carvajal konnten am Mittwoch trainieren. Dazu laboriert Innenverteidiger Pepe noch immer an einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die einen Einsatz am Samstag unmöglich machen.