Eberl: "Es gibt kein Angebot für Dahoud"

Mahmoud Dahoud wird Borussia Mönchengladbach im Winter nicht verlassen

Von Dortmund über Manchester und Liverpool bis nach Turin: Die Liste der Interessenten für Gladbachs Mahmoud Dahoud ist lang, die Zahl der Wechsel-Gerüchte schier endlos. Fohlen-Boss Max Eberl hat den Spekulationen nun ein Ende bereitet.

Im Gespräch mit dem "kicker" stellte Gladbachs Sportdirektor unmissverständlich klar, was von den unzähligen Gerüchten über einen möglichen Wechsel des 20-Jährigen zu halten ist. "Es gab und gibt kein Angebot von irgendeinem Klub", versicherte Eberl, dass es sich bei den Gerüchten ausschließlich um heiße Luft handelt.

Die Meldungen, nach denen der Mittelfeldspieler die Borussen eventuell schon im Winter verlassen könnte, verwies der Ex-Profi ins Reich der Fabeln. Stand heute stehe die Chance auf einen Abschied in der kommenden Transferperiode bei "null Prozent", stellte der 43-Jährige klar.

"Unser Wunsch ist es, den Vertrag zu verlängern"

Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, Borussia Dortmund würde an einem Deal basteln, bei dem Nuri Şahin inklusive 15 Millionen Euro im Gegenzug für Dahoud die Seiten wechseln könnten. Auch Jürgen Klopp und Liverpool gelten schon lange als mögliche Abnehmer für den gebürtigen Syrer. Dazu gesellen sich mit den Spitzenteams Manchester City und Juventus zwei weitere namhafte Klubs, die ihre Fühler nach dem Youngster ausgestreckt haben sollen. Allein ein konkretes Angebot hat es offenbar noch nicht gegeben.

Dass die Gerüchte um einen Abschied Dahouds (Vertrag bis 2018) zuletzt Fahrt aufnahmen, kommt nicht überraschend. Wenn die Borussen den Spieler nicht in der kommenden Wintertransferperiode verkaufen, könnte er den Verein im Sommer 2017 für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von nur zehn Millionen Euro verlassen. Wollen die Fohlen also noch kräftig kassieren, gibt es nur zwei Möglichkeiten: einen Verkauf im Winter, oder eine Vertragsverlängerung. Die zweite Option wäre ganz nach dem Geschmack von Max Eberl.

"Unser Wunsch ist es, den Vertrag zu verlängern. Bis jetzt hat das nicht stattgefunden, aber wir sind ständig im Gespräch", verriet Eberl, der nicht zu weit in die Zukunft schauen möchte: "Sollte der Vertrag im Sommer nur noch dieses eine Jahr Restlaufzeit haben, muss man automatisch überlegen, was zu tun ist. Aber heute ist das reine Spekulation."