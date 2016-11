"Marco brennt": FCB-Schreck Reus vor Rückkehr

Marco Reus ist wieder eine Option für BVB-Coach Thomas Tuchel

Vor knapp sechs Monaten warf Marco Reus seinen verletzungsgeplagten Körper letztmalig in einem Pflichtspiel für Borussia Dortmund in die Knochenmühle Profifußball. Gegner im damaligen Finale des DFB-Pokals: Bayern München. Eine gefühlte Ewigkeit später steht der Mittelfeld-Star vor der Rückkehr, wenn am Wochenende ausgerechnet wieder die Bayern warten.

Der Druck auf Reus dürfte nicht gering sein, doch einiges deutet darauf hin, dass der 27-Jährige, dessen Verletzungshistorie ihn gerade mal auf 29 Länderspiele kommen lässt, einmal mehr in der Lage sein wird, den Schwarzgelben auf Anhieb weiterzuhelfen. "Marco brennt!", wird BVB-Boss Michael Zorc im "kicker" zitiert und bestätigt zudem, dass Reus "auf einem richtig guten Weg" sei.

WM-Triumph am Fernseher

Ob es nach endlosen Leiden mit den Adduktoren und einer hartnäckigen Scharmbeinentzündung, die Reus, die EURO in Frankreich kostete - nach dem verpassten WM-Triumph 2014 der zweite schwere Rückschlag - sofort wieder für die Startformation reicht, bleibt abzuwarten. BVB-Coach Thomas Tuchel wollte sich zumindest nicht in die Karten schauen lassen und bat seine Mannen hinter verschlossenen Türen zum Training.

Kehrt Marco Reus aber auf den Rasen zurück, blüht dem Erfolgsgaranten der Borussen direkt ein Jubiläum: Gegen die Bayern könnte er seinen 100. Pflichtspiel-Sieg im BVB-Dresse eintüten. Die Möglichkeit dazu dürfte der gebürtige Dortmunder durchaus haben. Siebenmal traf Reus bislang gegen den FCB, nur einmal gab es keine Punkte.