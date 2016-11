Demirbay: "HSV hat sich nie nach mir erkundigt"

Kerem Debirbay startet bei der TSG 1899 Hoffenheim durch

Kerem Demirbay steht vor einem besonderen Spiel. Am Sonntag (ab 15:30 Uhr) trifft der 23-Jährige mit seiner TSG 1899 Hoffenheim auf das Ligaschlusslicht Hamburger SV. Der Klub, bei dem er einst sein Profidebüt gab.

Es ist das erste Mal, dass Demirbay in der Bundesliga auf die Rothosen trifft. Spätestens seit seinem Treffer in der Allianz Arena gegen den FC Bayern am letzten Spieltag werden die Hanseaten es bereut haben, den Deutsch-Türken ziehen zu lassen. Nach drei Bundesligaspielen in der Saison 2013/2014 für Hamburg lief Demirbay zuletzt auf Leihbasis für Kaiserslautern und Düsseldorf in der zweiten Bundesliga auf, ehe ihn die Kraichgauer in diesem Sommer verpflichteten.

Trotz der fehlenden Wertschätzung beim Hamburger SV verspürt der gebürtige Hertener noch immer Dankbarkeit: "Hamburg ist der Verein, der mir als jungem Spieler die Chance eröffnet hat, Profi zu werden. Dafür bin ich dem HSV dankbar. Ich schätze und respektiere den Klub", machte der Mittelfeldmann im "kicker" deutlich.

HSV "gab mir nie das Gefühl, wichtig zu sein"

Keinen Hehl machte er aus der persönlichen Bedeutung der Partie gegen den Bundesligadino, der nach zehn Spieltagen noch sieglos am Tabellenende rangiert: "Das ist schon ein ganz besonderes Spiel für mich." Für Demirbay, der in dieser Saison bereits auf drei Saisontreffer kommt, ist die Zeit beim HSV dennoch ein abgehaktes Thema. Sportlich fasste er in der Hansestadt, egal unter welchem Trainer, eh nie Fuß: "Ich habe dort keine Chance bekommen", meinte Demirbay dazu im "kicker".

Anerkennung habe es auch während der Ausleihen nach Kaiserslautern und Düsseldorf aus Hamburg keine gegeben, wie Demirbay erklärte: "Speziell in meiner Zeit in Düsseldorf hat sich nie jemand aus Hamburg nach mir erkundigt. Wie es mir geht oder wie es läuft. Sie gaben mir nie das Gefühl, ihnen wichtig zu sein."

Die Lehrjahre in der 2. Bundesliga haben dem Kreativspieler nach eigener Aussage vor allem in Sachen Zweikampfhärte weitergeholfen. Dennoch arbeitet der in Dortmund ausgebildete Profi hartnäckig weiter an seiner Konstanz, damit der dritte Tabellenplatz der Hoffenheimer mehr als nur eine Momentaufnahme bleibt: "Ich bin nicht der Typ, der sich ausruht. Ich bin nie zufrieden und will immer noch mehr", unterstrich Demirbay.

Thema Nationalmannschaft noch nicht entschieden

Noch nicht endgültig entschieden ist, für welches Nationalteam der 23-Jährige künftig auflaufen könnte. Derzeit besitzt der Deutsch-Türke noch einen deutschen Pass, kickte in der Jugend aber für türkische U-Auswahlen. Auch für die deutsche U21 wurde er unter Horst Hrubesch nominiert, kam aber auch hier zu keinem Pflichtspieleinsatz.

Kerem Demirbay meinte selbst zur Causa Nationalmannschaft: "Ich bin für alles offen. Eine definitive Entscheidung ist noch nicht gefallen." Während der türkische Verband bereits um die Dienste des Mittelfeldspielers buhlt, hat sich der DFB bisher noch nicht bei Demirbay gemeldet.