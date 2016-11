Schmidt: "In Europa überwintern wäre Maximum"

Sieht das Fußball-Geschäft kritisch: Martin Schmidt

Mainz-Trainer Martin Schmidt hat sich zu seiner Zukunft in der Bundesliga geäußert. Außerdem spricht der Coach über die hohe Ligabelastung und die kommenden Gegner.

"Wir haben viel Arbeit im Moment und noch nicht gesprochen, weil es bis Sommer 2018 noch ein ganzes Stück ist. Ich fühle mich nach 22 Monaten Amtszeit noch immer als Trainer-Novize, auf der anderen Seite bin ich der viertdienstälteste Trainer der Bundesliga. Eigentlich unglaublich", nahm Schmidt im "kicker"-Interview zu seinem im Jahr 2018 auslaufenden Vertrag Stellung.

"Langfristig arbeiten ist das Ziel eines jeden Trainers. Es ist toll, eine Entwicklung wie bei Suat Serdar zu begleiten: Den hatte ich 2010 im Schülertraining als 13-Jährigen, jetzt setze ich den in der ersten Mannschaft ein", sagte der Mainz-Coach, dem es vor allem um Kontinuität geht: "Es ist ein Traum, wie Arsène Wenger, Sir Alex Ferguson, Guy Roux oder Kloppo kontinuierlich zu arbeiten, aber ich habe mir kein Jahresziel gesetzt."

"Fußball wird ausgeschlachtet"

Was die langfristigen Europa-Ambitionen in Mainz angeht, gab sich der 49-Jährige zurückhaltend. "Den Schnitt halten und in Europa überwintern, wäre nah am Maximum. Mit Freiburg, Berlin, Bayern, Gladbach, dem HSV und Frankfurt kommt ein harter Brocken, dazu international zwei Endspiele", kommentierte Schmidt das anstehende Programm.

Bei allen fußballerischen Zielen blickt der 05-Übungsleiter aber auch kritisch auf das Geschäft: "Ich habe nicht das Gefühl, dass es mehr Spiele gibt als vor zehn Jahren. Die Belastung wird höher, weil Spiele mehr vermarktet und Spieler abseits des Platzes stärker gefordert werden. Du repräsentierst den Verein, hast Sponsorentermine, Fantreffen, Interviews. Das Rad wird nicht überdreht, aber der Fußball in allen Facetten bis ins kleinste Detail ausgeschlachtet."