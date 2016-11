Allans Ziel: "Für Liverpool spielen"

Allan lief in dieser Saison bereits sechsmal für die Hertha auf

Die Berliner Ausleihe Allan durchläuft derzeit bei Hertha BSC einen wichtigen Lernprozess. Der 19-jährige will bei den Hauptstädtern den Durchbruch schaffen, um dann sein großes Karriereziel zu erreichen.

Das Fußball-Juwel macht im "kicker" keinen Hehl daraus, dass er auch weiterhin die englische Premier League fest im Blick hat: "Natürlich bleibt es mein Ziel, für Liverpool zu spielen." Um für den englischen Tabellenführer von Teammanager Jürgen Klopp im kommenden Sommer eine Arbeitserlaubnis zu erhalten, muss der Brasilianer eine festgelegte Anzahl von Spielen absolvieren. 30 Prozent aller möglichen Einsatzminuten zu absolvieren, ist das wichtigste Kriterium, um 2017 wieder auf die Insel wechseln zu dürfen.

Allan wechselte vor einem Jahr zum FC Liverpool, ohne bisher eine Spielerlaubnis für Englands Eliteliga zu haben. Es folgten Ausleihen nach Finnland und Belgien, bevor sich die Berliner Hertha im August die Dienste des defensiven Mittelfeldmannes sicherte. In der laufenden Spielzeit kam Allan unter Coach Pál Dárdai bereits zu sechs Einsätzen, vier davon als Einwechselspieler.

Der Youngster selbst freut sich über seine Zeit in der Bundesliga: "Ich lerne jeden Tag dazu. Die Bundesliga ist anders als alles, was ich kannte. Der Fußball in Deutschland ist sehr lauf- und arbeitsintensiv."

Dárdai hält große Stücke auf den Youngster

Der brasilianische U-Nationalspieler, der bei den Reds als Wunschverpflichtung von Jürgen Klopp gilt, hat auch bei Hertha-Coach Dárdai bislang einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenngleich der Ungar weiß, woran es noch zu arbeiten gilt: "Anfang wollte er auf dem Platz überall hin, war übermotiviert - das sah eher nach Chaos aus. Er muss taktisch noch viel lernen. Wenn er das schafft, ist er ein Ausnahmetalent", so Dárdai im "kicker" über den kostenlosen Sommer-Neuzugang, dessen Gehalt bekanntlich weiterhin vom FC Liverpool gezahlt wird.

Was das eigene Verbesserungspotenzial anbelangt, gab sich Allan betont selbstkritisch: "Ich kann mich überall noch steigern. Entscheidend ist, die Ruhe zu behalten. Und im letzten Drittel brauche ich mehr Präzision in meinem Spiel." Zeit dazu hat der Rohdiamant noch. Trainer Dárdai stellte seinem Top-Talent in Aussicht, sich auch in den kommenden Bundesliga-Wochen weiter bewähren zu dürfen.