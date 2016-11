DFB-Mädels greifen nach dem Viertelfinale

Die U20-Frauen stehen vor dem Viertelfinaleinzug

Die deutschen U20-Frauen stehen bei der WM-Endrunde in Papua-Neuguinea dicht vor dem Viertelfinaleinzug. Das Team von DFB-Trainerin Maren Meinert gewann auch sein zweites Gruppenspiel und steht nach dem 3:0 (0:0) gegen Mexiko an der Tabellenspitze. Zum Auftakt hatte es ein 3:1 (2:1) gegen Venezuela gegeben.

Sollte Südkorea im zweiten Gruppenspiel (10:00 Uhr) nicht gegen Venezuela gewinnen, wäre für Titelverteidiger Deutschland bereits der Sprung unter die besten Acht perfekt. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am Montag (10:00 Uhr) auf Südkorea.

"Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn die Mexikanerinnen in Führung gehen", sagte Meinert: "In der zweiten Halbzeit haben wir dann etwas Glück gehabt. Aber ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben heute gut dagegengehalten und verdient gewonnen." Antonia Sanders (48., 85.) und Saskia Matheis (67.) trafen in der Hauptstadt Port Moresby.