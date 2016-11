Rüdiger: "Bin auf sehr gutem Weg"

Rüdiger steht bei AS Rom wieder auf dem Platz

Nach seinem Kreuzbandriss im Sommer hat sich Rom-Verteidiger Antonio Rüdiger zurück auf den Platz gekämpft. Jetzt hat sich der 23-Jährige zu seiner Leidenszeit und den anstehenden Saisonzielen geäußert.

"Ich habe sehr, sehr viel Arbeit investiert, um zurückzukommen. Aber auch wenn es nur vier Monate waren, kam mir die Zeit unendlich lange vor", kommentierte Rüdiger im "kicker"-Interview die lange Leidenszeit nach seiner Verletzung. Besonders der Zeitpunkt seines Ausfalls kurz vor der EURO machte dem Nationalspieler zu schaffen: "Bei mir war es doppelt bitter direkt vor der EM, vor meinem ersten ganz großen Turnier. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Frankreich meine Spielzeiten bekommen hätte."

Mittlerweile ist die Verletzungspause aber abgehakt. "Ich bin kein Mensch, der mit seinem Schicksal hadert oder neidisch auf andere ist. Und ich bin auch keiner, der den Kopf in den Sand steckt. Ich habe mich über die Jungs gefreut, wenn sie gewonnen haben. Vor allem aber habe ich mich auf mich und die Reha konzentriert", so Rüdiger.

Zuletzt feierte der Abwehrspieler sein Debüt auf dem Rasen. In vier Spielen kam Rüdiger in der laufenden Saison schon zum Einsatz. Eine Entwicklung, die optimistisch stimmt: "Ich merke, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Ich denke, meine Leistung war in den Spielen schon gut, aber jetzt nach der Länderspielpause bin ich auch so weit, dass ich über 90 Minuten gehen kann. Ich habe Vertrauen in meinen Körper."

"Können Juventus nicht angreifen"

Mit Blick auf das Titelrennen in der Serie A gibt sich Rüdiger derweil abgeklärt. "Wir dürfen nicht auf Juve schauen. Wir müssen gerade in den Duellen mit vermeintlich schwächeren Teams konsequenter werden. Wir haben gegen Empoli zwei Punkte liegen lassen, gegen Cagliari nach 2:0-Führung nur 2:2 gespielt. So können wir Juventus nicht angreifen, da müssen wir konstanter werden", appellierte der Innenverteidiger an seine Mannschaft.

Im europäischen Wettbewerb zählt dagegen nur Silberware für Rüdiger: "Die Europa League ist ein anerkannter Wettbewerb. Wenn du da dabei bist, musst du versuchen, ihn zu gewinnen - wie das Sevilla drei Jahre hintereinander geschafft hat."