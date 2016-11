Alkoholverbot für "störungsfreies" Rheinderby

Die Polizei glaubt nicht, dass sich die Probleme beim Rhein-Derby von 2015 wiederholen

Die Polizei in Mönchengladbach erwartet für Samstag ein weitgehend störungsfreies Derby zwischen der Borussia und dem 1. FC Köln.

Dennoch werden rund um das Stadion mehr als 1000 Einsatzkräften im Einsatz sein. "Wir sind gut aufgestellt, um im Fall der Fälle eingreifen zu können", teilte die Polizei dem "SID" mit.

In der vergangenen Saison waren beide Derbys von Großteilen der Auswärtsfans aus Protest gegen reduzierte Gästekontingente und personalisierte Eintrittskarten boykottiert worden. Nun kommt es erstmals seit den Ausschreitungen im Februar 2015 wieder zu einem Duell vor ausverkauftem Haus.

Fans müssen etliche Verbote schlucken

In und um das Stadion sind am Samstag Glas und Flaschen untersagt, in der Arena herrscht zudem ein Alkoholverbot. Aus Köln werden insgesamt etwa 6000 Fans erwartet. "Die aktuelle Lage bewerten wir als ruhig. Es gibt keine Hinweise auf geplante Provokationen der Fans, daher rechnen wir mit einem störungsfreien Verlauf", teilte die Polizei mit.

Unmittelbar nach dem Derby im Februar 2015 hatten vermummte Kölner Anhänger den Rasen des Borussia-Parks gestürmt und für ein minutenlanges Chaos gesorgt.