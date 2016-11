Zorc: "Habe auf Bewährung gearbeitet"

Sportdirektor Michael Zorc gehört schon fast zum Dortmunder Inventar

Michael Zorc ist ein Dortmunder Urgestein und mittlerweile seit über 30 Jahren für den Verein tätig. Jetzt hat der BVB-Sportdirektor den Wandel seiner Borussia Revue passieren lassen und sich zur aktuellen finanziellen Situation des Klubs geäußert.

"Ich habe damals quasi auf Bewährung gearbeitet, da auch die Ergebnisse nicht so ausfielen, wie man sich das idealerweise erhofft hat. Man muss natürlich sehen, dass wir in der Zeit von 2002 bis 2005 gesund schrumpfen mussten. Damals stand auf unseren Trikots zwar BVB drauf, aber es steckte qualitativ nicht wirklich 100 Prozent BVB drin.", resümiert Zorc gegenüber dem Sportportal "Spox" die schwere finanzielle Krise vor mehreren Jahren, die den BVB beinahe in die Pleite gestürzt hätte.

Eine schwierige Situation aus der Zorc aber gestärkt hervorgegangen ist: "Ich wollte damals einfach nicht scheitern, das war meine große Motivation. Natürlich haben mir manche Kritiken nicht gefallen, andererseits muss man das im Verhältnis sehen. Man lernt, damit umzugehen und dies gewissermaßen als Teil des Geschäfts hinzunehmen."

"Wirtschaftlich gesund wie nie"

Aktuell hat man sich am Borsigplatz aller Geldsorgen entledigt. "Rein wirtschaftlich betrachtet sind wir jetzt so gesund wie noch nie in unserer Klubgeschichte.", verriet der 54-Jährige. Eine positive Entwicklung, die aber auch neue Aufgaben mit sich bringt. "Durch die Erfolge der letzten Jahre sind Erwartungshaltung und Ansprüche aber deutlich gestiegen, auch an uns selbst. Man schaut sich in Abstimmung mit dem Trainer jetzt noch gezielter um, welche Spieler uns wirklich weiterhelfen können, oder ob man nicht doch parallel andere Maßnahmen einleiten muss", stellte Zorc klar.

Trotz der langen Verbundenheit zur Borussia, schloss der schwarz-gelbe Macher einen Abgang aus dem Revier aber nicht gänzlich aus: "Ich habe immer in Dortmund gelebt und finde mich dort auch wieder. Ich fühle mich hier zusammen mit meiner Familie und meinen Freunden sehr wohl. Das ist temporär aber auch woanders möglich. Es ist nicht so, dass ich mich ausschließlich in Dortmund wohlfühle und sonst nirgendwo."