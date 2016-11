Kramny vor Debüt: "Aufwärtstrend fortsetzen"

Kramny steht in Bielefeld am Wochenende erstmals an der Seitenlinie

Am Freitagabend sitzt Jürgen Kramny erstmals als Trainer von Arminia Bielefeld auf der Bank. Gegen den 1. FC Heidenheim hofft der ehemalige Stuttgarter Coach auf den zweiten Saisonsieg der Westfalen.

Jürgen Kramny kann es kaum erwarten. "Es wird Zeit, dass es los geht", sagt der neue Trainer des kriselnden Zweitligisten Arminia Bielefeld vor seinem Debüt auf der Bank der Ostwestfalen am Freitag gegen den 1. FC Heidenheim (18:30 Uhr). Nach nur wenigen Trainingseinheiten mit seinem neuen Klub seit seinem Amtsantritt am Dienstag will der Ex-Trainer des VfB Stuttgart, den er nicht vor dem Bundesliga-Abstieg retten konnte, gegen den Tabellendritten des Unterhauses den zweiten Saisonsieg mit der Arminia perfekt machen.

"In den vergangenen drei Spielen war bereits ein Aufwärtstrend zu erkennen, den wollen wir fortsetzen", sagte Kramny, der Interimstrainer Carsten Rump, der wieder in das zweite Glied zurücktritt, gute Arbeit bescheinigte. Der Schlüssel zum Erfolg sei "die mannschaftliche Geschlossenheit", betonte der 45-Jährige, der die Nachfolge des am 22. Oktober beurlaubten beurlaubten Rüdiger Rehm angetreten hat: "Ich brauche jetzt jeden Einzelnen. Es kommt darauf an, dass wir alle an einem Strang ziehen, dann können wir unser gemeinsames Ziel erreichen."

Arminia und Kramny wollen Souveränität wiederfinden

Angst vor dem Himmelfahrtskommando beim Tabellenvorletzten des Unterhauses hat Kramny nicht. Im Gegenteil, der frühere Profi ist überzeugt davon, der passende Trainer am richtigen Ort zu sein. "Als Spieler und auch als Trainer habe ich auf der Alm Fußball gerochen und geschmeckt. Da müssen wir mit unseren Fans wieder hinkommen", sagte der deutsche Meister von 1992.

Viel verändern wolle er zunächst nicht, da die Mannschaft zuletzt trotz der jüngsten 1:3-Niederlage bei seinem Ex-Klub Stuttgart gute Ansätze gezeigt habe. Dementsprechend hofft er, dass sein neues Team auch gegen die bislang beste Abwehr der Liga diesen Trend bestätigt. "In den fünf Spielen bis Weihnachten wollen wir die für uns optimale Ausbeute holen und uns in bessere Bereiche spielen", sagte Kramny, der gegen Heidenheim den ersten Schritt aus dem Tabellenkeller machen will.

Auch Bielefelds Sportchef Samir Arabi hofft nach hektischen Tagen wieder auf eine ruhigere Zeit: "Ich bin froh, dass wir uns jetzt wieder auf das Wesentliche, die Arbeit mit der Mannschaft und die Spiele, konzentrieren können. Den Weg der Ruhe und Souveränität, den wir zuletzt ein wenig verlassen haben, wollen wir wieder gemeinsam gehen."