Neururer: "Götze ist ein echter Super-Profi"

Peter Neururer blickt auf das Top-Spiel des BVB gegen die Bayern

Am Samstag (18:30 Uhr) kommt es im Signal Iduna Park zum Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. Dann könnte sich Rückkehrer Mario Götze in den Blickpunkt spielen. TV-Experte Peter Neururer ist ein großer Fan des BVB-Rückkehrers.

"Ein Götze wird immer versuchen, sich in den Mittelpunkt zu spielen, weil er ein echter Super-Profi ist. Eines der größten Talente", sagte Neururer im exklusiven Gespräch mit weltfussball und fügte sofort an: "Wobei man eigentlich nicht mehr von Talent reden sollte, denn er ist zwischendurch mal Weltmeister geworden."

Er sei ein "großartiger Fußballer, der jetzt gegen seinen Ex-Verein spielt." Das sei zwar insgesamt schon "etwas Besonderes", betonte der 61-Jährige, der allerdings nicht glaubt, dass Götze gegen seinen Ex-Klub überdrehen wird. "Er gibt sicher nicht mehr Gas als sonst", sagte Neururer, "ansonsten hätte er eine schlechte Berufsauffassung."

Während der Kult-Trainer zuletzt bemängelte, dass Götze im Nationalmannschaftsdress falsch eingesetzt wird, gehe BVB-Coach Thomas Tuchel besser vor: "Bei Borussia Dortmund hat er das nicht nötig, da muss er nicht in der Sturmspitze spielen. Da haben sie Aubameyang." Überhaupt sei die Position des 24-Jährigen eine ganz andere: "Mario Götze ist einer der talentiertesten Mittelfeldspieler weltweit, aber als Sturmspitze ist er mehr oder weniger verloren. Da kann der Junge nichts dafür. Das ist eine andere Position", schloss Neururer und gab ein Beispiel: "Ein Manuel Neuer auf Linksaußen würde sicherlich auch nicht der Weltklasse angehören."

Neururer: "Druck liegt eindeutig beim BVB"

Dass der deutsche Rekordmeister in dieser Saison bislang nicht immer ganz sattelfest spielte, ist für Neururer kein Grund zu Beunruhigung. Ihm haben die Medien viel zu viel draus gemacht. "Bisher ist das angebliche Wanken der Bayern ganz eigenartig: Sie haben drei Mal Unentschieden gespielt. Wenn das schon wanken ist, möchte ich einmal eine Mannschaft betreuen, die auf diesem hohen Niveau mal wanken darf", gab der 61-Jährige zu Protokoll.

Der deutsche Meister sei vielleicht nicht so dominant wie in den letzten Jahren, "aber Bayern München ist Tabellenführer, punktgleich mit Leipzig. Borussia Dortmund hingegen hat ein paar Punkte Abstand." Deswegen ist die Sache für den TV-Experten klar: "Der BVB muss dieses Spiel gewinnen, um wieder an Bayern ranzukommen. Wenn das nicht gelingt, ist der FCB von Dortmund viel viel weiter entfernt, als der ein oder andere gehofft hat."

Der FCB habe auf der anderen Seite noch kein Spiel in dieser Saison verloren. "Das heißt nicht, dass sie unschlagbar sind, gerade in Dortmund kann auch mal Bayern München verlieren", orakelte Neururer, betonte jedoch: "Aber der Druck liegt eindeutig beim BVB."

Irgendwann wird sich alles auf Normalmaß reduzieren

Zur Zeit mischen allerdings neben den üblichen Verdächtigen vor allem ein paar andere Klubs in der Tabellenspitze mit: Hoffenheim, Frankfurt, Köln und Co. spielen eine beachtliche Rolle. Für Neururer allerdings nicht überraschend: "Ich sehe kleinen einzigen Verein da oben als Überflieger." Die Teams seien "alle natürlich weit weg von ihrer eigenen Zielsetzung", profitierten aber auch davon, dass etablierte Vereine zur Zeit schwächeln.

"Irgendwann wird sich das alles auf Normalmaß reduzieren. Das hängt aber auch davon ab, wie stark die Mannschaften, die eigentlich übergeordnet sind, wieder zu Normalform finden: Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen sind weit davon entfernt, Schalke 04 ist noch weiter davon entfernt", bilanzierte Neururer, "all die würde man eigentlich dort erwarten, aber alle schwächeln im Moment."