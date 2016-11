Lewy und Co.: Muntere Wechselspielchen

Bayern-Stürmer Lewandowski spielte früher beim BVB

Im vergangenen Sommer herrschte hektische Betriebsamkeit auf der Fluglinie Dortmund-München. Gleich drei Transfers wickelten die Klubbosse von Borussia Dortmund und Bayern München untereinander ab - und im Gegensatz zu den Jahren davor taten sie dies weitgehend geräuschlos.

"Sehr offen und transparent" seien die Gespräche verlaufen, lobte der Münchner Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt die Verhandlungen mit seinem Dortmunder Kollegen Hans-Joachim Watzke - ein weiteres Indiz für das wieder intakte Verhältnis zwischen den beiden deutschen Großklubs.

Dabei ist es gerade mal zwei Jahre her, dass Watzke dem Widersacher im Streit um Nationalspieler Marco Reus "auf der nach oben offenen Heuchel-Skala einen ganz hohen Wert" bescheinigte. Der BVB hielt den Bayern lange die Begleitumstände des Wechsels von Mario Götze an die Isar 2013 vor. Dass der Transfer damals unmittelbar vor dem Halbfinale in der Champions League bekannt geworden war, sei "vom Timing her nicht sehr ideal" gewesen, sagte Rummenigge jetzt bei "Sky Sport News HD". - Die jüngsten Transfers im Überblick:

Saison 2016/17

Mats Hummels - Von Dortmund nach München, 35 Millionen Euro Ablöse

Mario Götze - Von München nach Dortmund, 22 Millionen Euro

Sebastian Rode - Von München nach Dortmund, 12 Millionen Euro

Saison 2014/15

Robert Lewandowski - Von Dortmund nach München, ablösefrei

Saison 2013/14

Mario Götze - Von Dortmund nach München, 37 Millionen Euro

Saison 2009/10

Mats Hummels - Von München nach Dortmund, 4,2 Millionen Euro