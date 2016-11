Stöger vor Derby: "Wollen oben bleiben"

Köln-Coach Peter Stöger freut sich auf das Derby gegen Gladbach

Trainer Peter Stöger hat Freude am Höhenflug mit dem 1. FC Köln und versprüht auch vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) Zuversicht.

"Wir fühlen uns wohl so weit oben, und wir wollen da bleiben", sagte der Österreicher am Donnerstag: "Das bedeutet, dass wir punkten müssen."

Stöger: "An guten Tagen können wir auch ein Spiel in Gladbach gewinnen. Es wäre schön, wenn wir was mitnehmen können." #BMGKOE #effzeh — 1. FC Köln (@fckoeln) 17. November 2016

Die Borussia sei dem FC zwar "noch einen Schritt voraus, auch wenn es in der Tabelle momentan nicht so aussieht", erklärte Stöger vor dem Duell des Elften gegen den Sechsten: "Aber an einem guten Tag können wir in Gladbach gewinnen. Ein Derby ist immer was Spezielles. In den letzten Jahren waren wir nicht so erfolgreich. Wir wollen was mitnehmen, aber es wird schwer."

PK vor dem Derby. Stöger über @kess_18_: "Wir haben 💯 Prozent Vertrauen zu ihm. Er ist erfahren und gut drauf." #BMGKOE #effzeh pic.twitter.com/0yrmI40nCu — 1. FC Köln (@fckoeln) 17. November 2016

Dem etatmäßigen Ersatz-Torhüter Thomas Kessler, der den verletzten Olympia-Keeper Timo Horn (Meniskus-Operation) ersetzt, vertraut Stöger nach eigener Aussage "zu 100 Prozent. Er ist erfahren und gut drauf." In den vergangenen beiden Spielzeiten kam der gebürtige Kölner Kessler nur zu jeweils einem Einsatz, einmal am vorletzten und einmal am letzten Spieltag hatte Stöger ihm wegen seiner Loyalität und Trainingsleistungen ein Spiel "geschenkt".