Stindl will "Derby als Moment nutzen"

Stindl ist Kapitän bei Borussia Mönchengladbach

Kapitän Lars Stindl von Borussia Mönchengladbach will im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln die zuletzt durchwachsene sportliche Leistung der Fohlen korrigieren.

"Wir befinden uns in der Liga momentan in einer schwierigen Situation. Aber wir haben am Samstag eine große Möglichkeit, wieder in die richtige Richtung zu gehen und das Derby als besonderen Moment zu nutzen, um die Fans wieder auf unsere Seite zu ziehen", sagte Stindl im gegenüber "Sky Sport News HD".

"Wir haben in den letzten fünf Ligaspielen nicht gewonnen und kein Tor erzielt. Das nagt natürlich an uns, das ist nicht unser Anspruch. Aber der Verein reagiert wie auch schon in anderen schwierigen Momenten besonnen."

Die Borussia befindet sich zur Zeit mit zwölf Punkten nach zehn Spieltagen nur auf dem elften Tabellenplatz. Seit Ende September wartet die Mannschaft von Trainer André Schubert auf einen Sieg in der Bundesliga.