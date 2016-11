"Größer als Barça": Elektrisiertes Rheinderby

Die Polizei hofft, dass das Derby zwischen Gladbach und Köln ruhig abläuft

Das Duell Gladbach gegen Köln elektrisiert nach einer Boykott-Saison wieder die Fans. Die Polizei will am Samstag Szenen wie im Februar 2015 verhindern. Und auch die Verantwortlichen sind sichtlich bemüht.

Vor zwei Jahren krachte es, dann herrschte Leere in den Auswärtsblöcken, jetzt ist das Derby-Fieber wieder da: Wenn am Samstag die Erzrivalen Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln im auch sportlich brisanten Duell aufeinandertreffen, sind die Fans beider Seiten wieder elektrisiert. Tumulte wie nach dem Spiel im Februar 2015 will die Polizei dabei mit aller Macht verhindern.

Das rheinische Derby sei "größer als Spiele gegen den FC Barcelona oder Manchester City", beschreibt der populäre Gladbacher Fanblog "MitGedacht" die Vorfreude auf das 85. Aufeinandertreffen der Klubs in der Liga. Auch Jörg Schmadtke spricht von einem für beide Fan-Lager "ganz besonderen Spiel. Es wird sehr atmosphärisch sein", sagte der FC-Sportdirektor bei "bundesliga.de".

Der Boykott-Ärger weicht dem Derby-Fieber

Noch vergangene Saison war die Vorfreude gedämpft: Beide Derbys wurden von Großteilen der Auswärtsfans aus Protest gegen reduzierte Gästekontingente und personalisierte Eintrittskarten boykottiert. Nun ist das alte Fieber zurück.

Thomas Ludwig, Vorsitzender des 6500 Mitglieder zählenden Fanprojekts der Borussia, hofft auf eine Signalwirkung. "Es freut mich, dass die Derby-Atmosphäre zurück ist", sagte Ludwig dem "SID" am Donnerstag: "Fanausschlüsse und Stimmungsboykotte will doch keiner, sie sind die falschen Mittel gegen Gewalt beim Fußball. Ich hoffe, dass es eine einmalige Sache war."

Die Fans entscheiden über das weitere Vorgehen

Etwa 6000 Anhänger aus Köln werden erwartet, auch Max Eberl hofft auf Ruhe auf den Rängen. "Momentan gibt es keine Anzeichen, dass da etwas im Busch ist. Beide Vereine bereiten sich seit Jahren minutiös auf die Derbys vor", sagte Borussias Sportdirektor. Geschäftsführer Stephan Schippers appellierte: "Ob wir auch in Zukunft Derbys mit Gästefans haben, entscheiden nicht die Vereine, sondern alleine die Fans."

Gladbach muss befürchten, "dass es unruhig wird"

Sollte die Borussia verlieren, droht in der Gladbacher Kurve indes Unruhe aus ganz anderen Gründen. "Dann muss man sich darauf einstellen, dass vieles in Frage gestellt wird, was den sportlichen Höhenflug in den letzten Jahren erst ermöglicht hat. Das ist die Kehrseite in der schnelllebigen Zeit des Fußballs", sagt Ludwig angesichts von fünf Spielen in Folge ohne Tor.

Erste Unmutsbekundungen hat er schon ausgemacht. "Es hat sich zuletzt in Berlin angedeutet, dass es unruhig wird, leider auch rund um den Trainer. Aber diese Unruhe kommt dann nicht aus dem harten Kern der aktiven Szene", sagt Ludwig. Kurios: Vergangene Saison hatte die Borussia im Derby die fünfte Niederlage in Folge kassiert, dennoch blieb es ruhig. Einen Tag später ging Trainer Lucien Favre dennoch.