Manchester heiß auf Knast-Profi?

Serge Aurier (r.) und Diego Costa könnten sich bald regelmäßig duellieren

Kürzlich wurde Serge Aurier von Paris Saint-Germain zu einer zweimonatigen Haftstrafe verdonnert. Dennoch soll Manchester United den Skandal-Profi ins Visier genommen haben.

Wie der englische "Mirror" berichtet, hat Manchester United eine Verpflichtung von Aurier ins Auge gefasst. Demnach haben United-Scouts den Rechtsverteidiger beim Länderspiel zwischen Frankreich und der Elfenbeinküste am Dienstag im Stadion intensiv beobachtet. José Mourino soll bereit sein, knapp 21 Millionen Euro für den 23-Jährigen zu investieren. Der Vertrag des Ivorers in der französischen Hauptstadt ist noch bis Sommer 2019 datiert.

Der ehemalige Nationaltrainer der Elfenbeinküste Sabri Lamouchi hatte den PSG-Star jüngst als potentielle Neuverpflichtung ins Gespräch gebracht. "Wenn du ihn morgen bei Arsenal, Chelsea oder Manchester United bringen würdest, würde er sofort starten. Solche explosiven und schnellen Spieler gibt es nur selten auf dem Markt ", wird der 45-Jährige in der "L'Equipe" zitiert.

Skandal folgt auf Skandal

Abseits des Platzes sorgt Aurier dagegen immer weider für Negativschlagzeilen. Im Februar hatte der Flügelflitzer seinen damaligen Trainer Laurent Blanc massiv beleidigt ("Eine Schwuchtel, die Zlatan absaugt"). Höhepunkt der privaten Eskapaden: Nach einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten wurde Aurier im September zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt.

Manchester United scheinen die Vorfälle aber kalt zu lassen. In Paris gehört der 34-fache Nationalspieler ohnehin zu den Leistungsträgern. Aurier stand bisher in zehn Saisonspielen auf dem Platz und bereitete insgesamt drei Treffer vor. Seit 2015 schnürt der Defensivspieler seine Schuhe für den Klub an der Seine.