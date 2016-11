Dárdais Treuebekenntnis: "Bleibe bei Hertha"

Pal Dardai will für immer bei der Hertha bleiben

Aktuell läuft es in Berlin wie am Schnürchen. Die Hertha belegt in der Bundesliga den vierten Platz. Erfolgsgarant Pál Dárdai sieht daher seine Zukunft auch weiter an der Spree.

Auf ein angebliches Interesse des VfL Wolfsburg angesprochen, sagte der Ungar: "Für mich ist ein Kompliment, wenn ich nach Hause gehe und mein Sohn Bence sagt: Papa, Glückwunsch, du hast gewonnen. Wenn wir verlieren, meckert er sofort. Ich habe mit keinem gesprochen, bin hier bei Hertha seit 100 Jahren und bleibe hier". Nach einer kleinen Pause fügte der 40-Jährige mit einem leichten Grinsen hinzu: "Wahrscheinlich, hoffentlich."

Dárdai ist seit Februar 2015 Cheftrainer beim aktuellen Tabellenvierten der Bundesliga. Zuvor betreute er Hertha-Jugendmannschaften und bestritt von 1997 bis 2011 297 Bundesligaspiele für die Berliner. Dárdais zum Saisonende auslaufenden Vertrag kann der Verein jeweils bis Ende Mai für eine weitere Saison verlängern. Hertha-Manager Michael Preetz hat bereits erkennen lassen, langfristig mit dem Trainerteam um Dárdai weiterarbeiten zu wollen.