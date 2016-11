Gnabry: Bayern? "Definitiv" vorstellbar

Gnabry spielt bei Werder Bremen eine starke Saison

Werder Bremens Jung-Nationalspieler Serge Gnabry traut es sich zu, in weiteren Verlauf seiner Karriere beim deutschen Rekordmeister Bayern München einmal Fuß zu fassen. "Definitiv. Ich bin einer, der Aufgaben annimmt", sagte der 21-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt.

Zudem bezeichnete er die Bayern-Profis Franck Ribéry und Arjen Robben als "Vorbilder für mich". Die beiden hätten eine "unglaubliche Karriere hingelegt". Auch Eden Hazard vom FC Chelsea hat es Gnabry angetan: "Er ist Weltklasse, Wahnsinn. Die Art, wie er Fußball spielt, imponiert mir."

Mit @SergeGnabry geht es am Donnerstagvormittag ans Eingemachte, das Frankfurt-Spiel rückt näher! #Werder pic.twitter.com/bM949zYd1M — SV Werder Bremen (@werderbremen) 17. November 2016

Der Olympia-Torschützenkönig steht seit August aktuell bei den Norddeutschen unter Vertrag. Immer wieder wird jedoch spekuliert, dass sich der Bundesliga-Tabellenführer bereits das Recht gesichert hat, Gnabry bei Bedarf in den eigenen Kader zu integrieren.

Aktueller Traumverein des offensiven Mittelfeldspielers, der bei seinem Länderspieldebüt gegen San Marino (8:0) drei Tore schoss, ist nach eigenem Bekunden allerdings der FC Barcelona - zumindest "von der Spielweise her."