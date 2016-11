Machtwechsel! HSV bestimmt neuen Kapitän

Gōtoku Sakai ist neuer Kapitän des Hamburger SV

Der Hamburger SV hat einen neuen Kapitän, das gab der Klub von der Elbe am Donnerstag bekannt. Neu-Coach Markus Gisdol ernannte Gōtoku Sakai zum Nachfolger von Johan Djourou.

.@sakai_go1123 ist unser neuer Kapitän.Trainer Markus Gisdol ernennt den japanischen Nationalspieler zum neuen Mannschaftsführer. #nurderHSV pic.twitter.com/cMtZa3VjqF — Hamburger SV (@HSV) 17. November 2016

Djourou hatte im letzten Jahr den abgewanderten Rafael van der Vaart abgelöst und auch zum Start der neuen Saison das Vertrauen des damaligen HSV-Coaches Bruno Labbadia bekommen. Doch Gisdol scheint nun als neuer Mann an der Seitenlinie eine neue Hierarchie etablieren zu wollen und bestimmte vor dem Spiel der Hanseaten gegen Hoffenheim Sakai zum Spielführer.

"Gōtoku verkörpert alles, was wir in der aktuellen Situation brauchen. Er ist ein unermüdlicher Arbeiter, der auf dem Platz bis zum Umfallen alles für seine Mannschaft gibt. Gotoku ist offen, ehrlich und kommunikativ. Er hat außerdem eine einhundertprozentige Einstellung zum Profidasein", erläuterte Gisdol seine Entscheidung. "Wir wollen und müssen eine neue Kultur in unsere Mannschaft bringen. Wir brauchen dringend eine größere Geschlossenheit im Team. Und dazu sind sinnvoll veränderte Prozesse und Strukturen einfach notwendig."

Keine Entscheidung gegen Djourou

Trotzdem war es dem Übungsleiter wichtig zu betonen, dass es keine Entscheidung gegen den Vorgänger gewesen sei. "Johan hat das Amt gut ausgefüllt und genießt auch innerhalb der Mannschaft ein hohes Maß an Akzeptanz. Darum ist er ja auch weiterhin Teil unseres Mannschaftsrats. Es spricht für Johan, dass er die Entscheidung akzeptiert und sich weiter voll in den Dienst der Mannschaft stellt."

Der Japaner Sakai kam in allen zehn Saisonspielen der aktuellen Spielzeit zum Einsatz. Djourou hingegen konnte aufgrund von Oberschenkelbeschwerden nur in sechs Partien mitwirken und sah bei der 2:5-Niederlage des HSV gegen den BVB zuletzt mehrfach schlecht aus.