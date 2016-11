Cacau wird DFB-Integrationsbeauftragter

Cacau wird Integrationsbeauftragter des DFB

Ex-Nationalspieler Cacau wird neuer Integrationsbeauftragter des Deutschen Fußball-Bundes. Dies gab der DFB am Donnerstag bekannt.

Der gebürtige Brasilianer, der 1999 nach Deutschland gekommen war und bei der WM 2010 zum Aufgebot der deutschen Mannschaft zählte, hatte erst im vergangenen Monat seine aktive Karriere beendet.

Am kommenden Dienstag wird der DFB den früheren Stürmer, der über 300 Bundesligaspiele für den 1. FC Nürnberg und den VfB Stuttgart absolviert hat, im Rahmen einer Pressekonferenz als neuen DFB-Integrationsbeauftragten vorstellen.

Der 35-Jährige, der sich nach eigener Aussage zudem einem Sportmanagement-Studium in Nürnberg widmen will, hatte sein neues Engagement bereits im Oktober angekündigt, als er davon sprach, künftig soziale Projekte des DFB zu unterstützen.

Cacau hatte aber auch betont, dass er sich in Zukunft "eine verantwortungsvolle Aufgabe in der Bundesliga" zutraue. Zuvor wolle er aber im In- und Ausland bei einigen Vereinen im Management hospitieren.