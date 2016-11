Rangnick: Keine großen Transfers geplant

Sportdirektor Ralf Rangnick wollte einen Transfer in der Winterpause nicht ausschließen

Die Verantwortlichen von Aufsteiger RB Leipzig sehen im Moment keinen großen Bedarf, in der Winterpause oder nach der ersten Saison in der Bundesliga auf dem Transfermarkt besonders aktiv zu werden.

In einem Gespräch der "dpa" wollte Sportdirektor Ralf Rangnick zwar nicht ausschließen, "dass, wenn ein Spieler in der Winterpause auf dem Transfermarkt schon zu haben wäre, den wir im Sommer sowieso gerne hätten, dass wir ihn dann nicht auch holen. Aber nicht, um in der Rückrunde noch einmal die Qualität für diese Saison zu erhöhen".

Die Leipziger rechnen mit einer Rückkehr von Abwehrspieler Bernardo (Meniskusverletzung) im Januar und Lukas Klostermann im Laufe der Rückrunde. "Wenn wir jetzt zwei Spieler holen würden, die sich klare Hoffnungen auf einen Stammplatz machen, dann wird die Mannschaft überfrachtet", erklärte Rangnick: "Wir wollen aber, dass jeder der bei uns ist, auch eine realistische Chance sieht, zu spielen."

Rangnick betonte, dass das Team und der gemeinsame Erfolg über allem stehen würden. Zudem sei seine Mannschaft ein Team, das sich weiter entwickle und noch verbessere. Nachdem die Leipziger für ihre erste Saison im Oberhaus im vergangenen Sommer sieben neue Spieler geholt haben, glaubt Rangnick derzeit nicht, dieselbe Anzahl an Profis auch nach dieser Saison zu verpflichten.