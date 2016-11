Müller vor BVB: "Schönstes Spiel des Jahres"

Bayern-Angreifer Müller lobte den BVB in den höchsten Tönen

Direkt nach der Länderspielreise nach San Marino und Italien freut sich Thomas Müller mit seinem FC Bayern auf das Topspiel am Samstagabend gegen Borussia Dortmund. Ganz so speziell wie den Papstbesuch mit der Nationalmannschaft findet er das Match der in den letzten Jahren besten beiden deutschen Mannschaften aber nicht.

"Gegen Borussia Dortmund zu spielen, ist nicht ganz so besonders wie ein Papstbesuch, aber sportlich gesehen natürlich extrem spannend", sagte Müller gegenüber "bundesliga.de". Unter der Woche hatte die Nationalmannschaft im Rahmen ihrer Länderspielreise nach San Marino und Italien Halt für eine Audienz beim Papst in Rom gemacht.

Zurück im Bundesligaalltag muss sich aber auch Thomas Müller wieder auf die alltägliche Arbeit konzentrieren. Mit dem Spiel gegen die Schwarz-Gelben erwartet den FC Bayern direkt eine schwierige Aufgabe. "Der BVB hat viele Spieler mit enormer Qualität geholt und ist eine der besten Mannschaften in der Bundesliga, das ist auch weiterhin so", erklärte Müller, der schon in der Vergangenheit immer wieder die Stärke der Borussia hervorgehoben hatte.

"Ich sehe einen starken BVB sehr positiv. Für uns ist es ein zusätzlicher Anreiz, denn so macht es mehr Spaß, Dortmund zu schlagen. Auch für die Bundesliga ist es sicher positiv, wenn der BVB stark ist", erklärte der 27-jährige Angreifer: "Vergangene Saison haben die Dortmunder einen harten Kampf geliefert und wurden mit Punkterekord Zweiter. Es ist das schönste Spiel des Jahres, in Dortmund zu spielen. Das auch, weil es am schwierigsten ist, dort zu gewinnen. Es ist eine echte Herausforderung. Auch für die Fans ist es immer eine gute Sache, wenn es spannend zugeht."

Die Begegnung des Ersten gegen den Fünften der Liga steigt am Samstagabend um 18:30 Uhr in Dortmund.