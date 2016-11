Thon: Großes Lob für neuen Schalker Weg

Olaf Thon traut Schalke 04 noch eine Top-fünf-Platzierung zu

Die Gelsenkirchener Vereinslegende Olaf Thon glaubt trotz des desaströsen Saisonstarts des FC Schalke 04 mit fünf Niederlagen in Serie noch daran, dass es am Saisonende zu einer Top-Fünf-Platzierung in der Bundesliga reichen wird.

Der 50-Jährige meinte gegenüber "eurosport.de", dass ein Europa-League-Platz auf jeden Fall noch im Bereich des Möglichen für die Königsblauen liegt: "An die Champions-League-Plätze wird man wohl nur noch schwer herankommen. Das ursprüngliche Ziel Rang fünf ist aber durchaus drin."

Lobende Worte fand der Weltmeister von 1990 vor allem für die sportliche Führung um Chefcoach Markus Weinzierl und Manager Christian Heidel: "Ich habe beide in persönlichen Gesprächen kennengelernt und muss sagen, dass sie einen sehr dynamischen Eindruck machen. Am Ende - und das wissen wir alle - zählt aber der Erfolg. Wie souverän sie aber vor allem die schwierige sportliche Situation zum Auftakt gemeistert haben, spricht dafür, dass sie auf dem richtigen Weg sind."

Als Wendepunkt hat Olaf Thon, der während seiner aktiven Laufbahn von 1983 bis 1988 und von 1994 bis 2002 für den FC Schalke spielte, die Europa-League-Partie gegen den OGC Nice ausgemacht. Bei den Franzosen hatte S04 im September mit 1:0 gewonnen und damit die Trendwende auch für die Bundesliga geschafft: "Das war der Turnaround und hat dazu geführt, dass einige Spieler - allen voran Bentaleb - ein deutlich breiteres Kreuz bekommen. Die ersten Punkte auch in der Bundesliga waren dann logisch."

Heidel sorgt für die richtige Ruhe

Thon selbst zeigte sich als Schalke-Kenner durchaus überrascht, dass sich der Klub auch in den Wochen der puren Erfolglosigkeit im August und September ungewohnt ruhig und geschlossen präsentiert hatte. Großen Anteil habe nach Aussage des einstigen Mittelfeldspielers insbesondere Sportvorstand Christian Heidel, der bereits mit seinem Amtsantritt im Sommer nachhaltig um Geduld bei der Neuausrichtung des Vereins geworben hatte.

"Als es zu der Niederlagenserie kam, dachten viele 'Um Gottes Willen, was passiert denn jetzt?'. Und es passierte nichts! Man hat trotz alledem gemerkt, dass Markus Weinzierl die Mannschaft im Griff hat und den Neuaufbau mit Kontinuität vorantreibt. Das war schön mitanzusehen. Auch die Spieler profitieren davon", lobte der Ex-Kapitän bei die Arbeit im Verein. Das geschlossene Auftreten des FC Schalke hält Thon auch für die kommenden Wochen und Monate für wichtig, um den sportlichen Aufwärtstrend fortsetzen zu können: "Derzeit macht es aber den Eindruck, dass Trainer, Manager, Vorstand und Aufsichtsrat zusammenarbeiten und eine Einheit bilden. Folgerichtig ist Ruhe."