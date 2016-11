Sperren, Risse, Brüche: Die Ausfälle der Liga

Ein Trainingsunfall zwingt Timo Horn in den nächsten Wochen zur Zwangspause

Die Länderspielpause neigt sich immer weiter ihrem Ende entgegen. Wer ist gesund zurückgekehrt, wer fehlt den Klubs am 11. Spieltag? Die Ausfälle aller Bundesligisten in der Übersicht.

FC Bayern München

Kingsley Coman (Außenbandanriss Knie) - Seit: 11.11.2016 - Fällt ca. zwei Monate aus

Javi Martínez (Oberschenkelverletzung) - Seit: 31.10.2016 - Zurück im Lauftraining

Arjen Robben (Oberschenkelverletzung) - Seit: 14.11.2016 - Einsatz gegen Dortmund (19.11.) unwahrscheinlich

Arturo Vidal (Adduktorenverletzung) - Seit: 13.11.2016 - Einsatz gegen Dortmund (19.11.) fraglich

Borussia Dortmund

Sven Bender (Sprunggelenksverletzung) - Seit 27.08.2016 - Teilbelastung des Fußes möglich

Erik Durm (Trainingsrückstand nach Knie-OP) - Seit Anfang Juli 2016 - Im Aufbautraining

Sebastian Rode (Blinddarmoperation) - Seit: 05.11.2016 - Zurück im Lauftraining

Neven Subotić (Aufbautraining nach Brust-OP) - Seit: Juli 2016 - Zurück im Lauftraining

Bayer 04 Leverkusen

Karim Bellarabi (Sehnenriss Adduktoren) - Seit: 10.09.2016 - Rückkehr nicht mehr im Jahr 2016

Lars Bender (Fersenprobleme) - Seit: 22.10.2016 - Einsatz gegen Leipzig (18.11.) fraglich

Borussia Mönchengladbach:

Álvaro Domínguez (Rückenverletzung) - Seit: 12.07.2016 - Rückkehr offen

Moritz Nicolas (Handverletzung) - Seit: 06.10.2016 - Operation erfolgt

Mamadou Doucouré (Muskelbündelriss) - Seit: April 2016 - Hinrunden-Aus nach Reha-Rückschlag

Josip Drmic (Knorpelschaden Knie) - Seit: 14.03.2016 - Im Aufbautraining

Patrick Herrmann (Bänderriss im Sprunggelenk) - Seit: 04.11.2016 - Erfolgreich operiert

Christoph Kramer (Sperre) - Fehlt im Liga-Spiel gegen Köln (19.11.)

Marvin Schulz (Zerrung) - Seit: Oktober 2016 - Fehlt im Liga-Spiel gegen Köln (19.11.)

FC Schalke 04

Coke (Kreuzbandriss) - Seit: 04.08.2016 - Rückkehr zur Rückrunde

Breel Embolo (Sprunggelenksverletzung) - Seit: 15.10.2016 - Fehlt vier bis sechs Monate

Klaas-Jan Huntelaar (Außenbandanriss Knie) - Seit: 29.10.2016 - Ausfallzeit ca. vier bis sechs Wochen

Franco Di Santo (Bauchmuskelbeschwerden) - Seit: Ende Oktober - Rückkehr offen

1. FSV Mainz 05

Emil Berggren (Kreuzbandriss) - Seit: 29.07.2016 - Comeback im März geplant

Yoshinori Mutō (Innenbandanriss Knie) - Seit: 29.09.2016 - Einsatz gegen Freiburg (19.11.) fraglich

Christian Clemens (Sehnenreizung Knöchel) - Seit: 14.10.2016 - Zurück im Lauftraining

Suat Serdar (Muskelfaserriss Oberschenkel) - 06.11.2016 - Mehrere Wochen Pause

José Rodríguez (Krankheit) - Seit 17.11.2016 - Einsatz gegen Freiburg (19.11.) fraglich

Hertha BSC:

Nils Körber (Meniskusriss) - Seit: 17.09.2016 - Rückkehr offen

Ondrej Duda (Knochenödem) - Seit: 24.08.2016 - Zurück im Lauftraining

VfL Wolfsburg

Bruno Henrique (Kreuzbanddehnung) - Seit: 26.10.2016 - Individualtraining am Ball

Ismail Azzaoui (Kreuzbandriss) - Seit: 22.09.2016 - Erfolgreich operiert

Sebastian Jung (Kreuzbandriss) - Seit: 18.02.2016 - Rückkehr ins Mannschaftstraining im November

Josuha Guilavogui (Oberschenkelprellung) - Seit: 09.11.2016 - Einsatz gegen Schalke (19.11.) fraglich

Julian Draxler (Muskelfaserriss Adduktorenbereich) - Seit: 25.10.2016 - Comeback gegen Ingolstadt (26.11.) wahrscheinlich

1. FC Köln

Leonardo Bittencourt (Bänderverletzung) - Seit: 24.10.2016 - Hinrunden-Aus

Timo Horn (Knieverletzung) - Seit: 09.11.2016 - Rückkehr in 2017

Dominic Maroh (Schlüsselbeinbruch) - Seit: 30.10.2016 - Fällt mehrere Wochen aus

Hamburger SV

René Adler (Rückenprobleme) - Seit: 16.11.2016 - Einsatz gegen Hoffenheim (20.11.) fraglich

Emir Spahić (Adduktorenverletzung) - Seit: 21.10.2016 - Einsatz gegen Hoffenheim (20.11.) fraglich

Albin Ekdal (Sprunggelenksprobleme) - Seit: 11.11.2016 - Rückkehr offen

Bobby Wood (Sperre) - Fehlt in Spielen gegen Hoffenheim (20.11.) und Bremen (26.11.)

FC Ingolstadt 04

Alfredo Morales (Bänderverletzung im Knie) - Seit: 24.10.2016 - Trainiert individuell

Tobias Levels (Sperre) - Fehlt in den Spielen gegen Darmstadt (19.11.) und Wolfsburg (26.11.)

Romain Brégerie (Wadenverletzung) - Seit: 15.11.2016 - Einsatz gegen Darmstadt (19.11.) fraglich

FC Augsburg

Raúl Bobadilla (Sehnenverletzung in der Wade) - Seit: 16.11.2016 - Wochenlange Pause

Caiuby (Knorpelschaden Knie) - Seit: 13.09.2016 - Fehlt die gesamte Hinrunde

Jeffrey Gouweleeuw (Kollaps eines Lungenflügels) -Seit: 06.10.2016 - Rückkehr erst in 2017

J.-I. Callsen-Bracker (Wadenbeinbruch) - Seit: 10.12.2015 - Rückkehr offen

Alfred Finnbogason (Adduktorenprobleme) - Seit: 13.10.2016 - Rückkehr offen

Ja-Cheol Koo (Wadenverletzung) - Seit: 17.11.2016 - Einsatz gegen Hertha (19.11.) fraglich

Dong-Won Ji (Muskuläre Probleme) - Seit: 17.11.2016 - Einsatz gegen Hertha (19.11.) fraglich

SV Werder Bremen

Justin Eilers (Leistenverletzung) - Seit: 11.07.2016 - Individualtraining am Ball

Luca Caldirola (Knöchelverletzung) - Seit: 11.09.2016 - Visiert Comeback gegen Hoffenheim (21.12.) an

Lamine Sané (Außenbandverletzung) - Seit: Anfang November - Comeback gegen Frankfurt (20.11.) unwahrscheinlich

SV Darmstadt 98

Felix Platte (Degenerative Veränderung im Hüftbereich) - Seit: 18.07.2016 - Rückkehr frühstens nach der Winterpause

Roman Bezjak (Zehenbruch) - Seit: Anfang Novemeber - Fehlt im Liga-Spiel gegen Ingolstadt (19.11.)

TSG 1899 Hoffenheim

Pirmin Schwegler (Innenbandabriss Knie) - Seit: 11.09.2016 - Trainiert wieder mit Ball

Eintracht Frankfurt

Guillermo Varela (Bänderriss im Sprunggelenk) - Seit: 11.09.2016 - Ausfallzeit drei bis vier Monate

Bamba Anderson (Knorpelschaden Knie) - Seit: 07.05.2016 - Rückkehr in den Profisport fraglich

Marco Russ (Tumor) - Seit: Mai 2016 - Im Aufbautraining

Danny Blum (Innenbandanriss Knie) - Seit: 05.10.2016 - Peilt Comeback im Trainingslager an

Marc Stendera (Kreuzbandriss) - Seit: 23.05.2016 - Rückkehr zur Rückrunde

Johannes Flum (Achillessehnenprobleme) - Seit: 20.10.2016 - Einsatz gegen Bremen (20.11.) fraglich

Shani Tarashaj (Mandel-OP) - Seit: Anfang November - Rückkehr in zwei Wochen anvisiert

Joel Gerezgiher (Oberschenkelprobleme) - Seit: Anfang November - Individualtraining

Taleb Tawatha (Innenbandanriss Knöchel) - Seit: 15.11.2016 - Hinrundenaus

SC Freiburg

Havard Nielsen (Leistenverletzung) - Seit: 22.09.2016 - Befindet sich in der Reha

Marc-Oliver Kempf (Meniskusverletzung) - Seit: 06.08.2016 - Reha, Rückkehr zur Rückrunde

Christian Günter (Sperre) - Fehlt im Liga-Spiel gegen Mainz (19.11.)

Karim Guédé (Innenbandanriss Knie) - Seit: 29.10.2016 - Einsatz gegen Mainz (19.11.) fraglich

Lucas Hufnagel (Wadenprobleme) - Seit: 17.11.2016 - Fehlt gegen Mainz (19.11.)

Jonas Meffert (Muskuläre Probleme) - Seit: 17.11.2016 - Fehlt gegen Mainz (19.11.)

Onur Bulut (Infekt) - Seit: 17.11.2016 - Fehlt gegen Mainz (19.11.)

RB Leipzig

Ken Gipson (Sprunggelenksverletzung) - Seit: 24.09.2016 - Erfolgreich operiert

Lukas Klostermann (Kreuzbandriss) - Seit: 13.09.2016 - Erfolgreich operiert

Bernardo (Meniskusschaden) - Seit: 30.10.2016 - Comeback zur Winterpause geplant