Meinung: Bayern-Jäger? BVB fehlt Erfahrung

Muss der FC Bayern kratzen und beißen, um sich den BVB im Meisterschaftsrennen vom Leib zu halten?

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München - die zwei Top-Mannschaften der vergangenen Bundesligajahre treffen am Samstag zum nominellen Topspiel aufeinander. Doch ist der BVB wirklich noch ein Bayern-Jäger? Zwei Redakteure - zwei Meinungen.

Bayern-Jäger BVB? Vielleicht nächstes Jahr.

Borussia Dortmund steht aktuell auf dem fünften Tabellenplatz - sechs Punkte hinter Tabellenführer Bayern München. Ein absolut aufholbarer Rückstand für die Schwarz-Gelben. Noch besser sähe das Ganze aus, würde der BVB am Samstagabend gegen den FCB gewinnen. Das Problem: Der letzte Sieg gegen die Münchener datiert vom DFB-Pokal-Halbfinale im April 2015. Seitdem gewann der Rekordmeister drei von vier Begegnungen, eine davon sogar deutlich mit 5:1.

Die Borussia hat im Wettrennen mit Bayern zuletzt immer wieder Federn gelassen. Das liegt natürlich auch an den abgewanderten Leistungsträgern. Den zu den Roten gewechselten Mats Hummels sowie İlkay Gündoğan und Henrikh Mkhitaryan, die es in die Premier League zog, können selbst die Schwarz-Gelben nicht von heute auf morgen ersetzen. Die Verpflichtungen junger Talente sind Investitionen in die Zukunft. Aktuell fehlt Julian Weigl, Ousmane Dembélé und Co. aber noch die Erfahrung und die Konstanz, um dem amtierenden Deutschen Meister über 34 Spieltage im Nacken zu sitzen.

Hinzu kommt das Verletzungspech der Borussia, die mit ausgedünntem Personal auf drei Hochzeiten tanzen muss. Allerdings macht der Mannschaft auch niemand einen Vorwurf, wenn sie die Bayern in dieser Saison nicht ernsthaft in Gefahr bringt. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte schon vor Beginn der Spielzeit nicht damit gerechnet, dass seine Mannschaft den Rekordmeister ernsthaft ärgern wird. "In diesem Jahr nicht", meinte er gegenüber dem "kicker": "Wir sollten unsere junge Truppe nicht mit zu vielen Erwartungen überfrachten". Und so ist es auch vernünftig. Im nächsten Jahr darf dann aber wieder ins Jagdhorn geblasen werden.

Florian Pütz

Dortmund macht es zumindest wieder spannend

Fakten, Fakten, Fakten - sicherlich die aktuellsten Vergleiche mit den Bayern sprechen nicht gerade für Borussia Dortmund. Das haben sie vor der Spielzeit 2010/11 aber auch nicht - am Ende war der BVB Meister. Fest steht, dass die Borussen sich immer noch im Umbruch befinden, doch manchmal bekommen gerade junge und hungrige Teams noch einen Schub und haben dann einen Lauf - siehe Stuttgart 2007 und Wolfsburg 2009.

Klar, die zuletzt genannten Beispiele haben davon profitiert, dass die Bayern in der jeweiligen Saison nicht in Bestform waren. Sicherlich ein Faktor, der auch in dieser Saison eine tragende Rolle spielen müsste, sollte Dortmund am Ende oben stehen. Doch nach vier Jahren bayrischer Dominanz scheint die Liga den Respekt vor dem übermächtigen Rekordmeister abgelegt zu haben und es könnte die spannendste Saison seit Jahren werden. Im Augenblick spricht zwar einiges für Leipzig als Bayern-Jäger Nummer eins, doch der BVB konnte angesichts der Verletzten noch nicht sein volles Potenzial abrufen und wird am Ende den längeren Atem im Kampf um die Meisterschaft haben.

Für die Borussia spricht die klare Linie des Trainers, die geballte Offensivpower, die sich auch vor den Münchnern nicht verstecken muss, sowie eben genau die vielen junge Spieler, die den Kader in der Breite verstärkt haben und dem BVB vielleicht die nötige Unberechenbarkeit verleihen, um am Ende doch ganz oben zu stehen. Bringt Thomas Tuchel die Youngster schneller als gedacht auf ein stabiles Niveau, macht Dortmund die Saison bis zum Ende spannend. Den ersten kleinen Schritt dahin leisten die Schwarz-Gelben am Wochenende, wenn sie den Abstand auf die Bayern auf drei Punkte verkürzen. Denn dann muss der amtierende Meister erstmal zeigen, welches Potenzial er diese Saison wirklich hat.

Nils Marlow