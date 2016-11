Kruse, Pizza und Bargfrede vor Comeback

Bargfrede (l.) und Kruse sind Optionen für Werder-Coach Nouri

Werders Langzeitverletzte Max Kruse und Philipp Bargfrede stehen vor ihrem Bundesliga-Comeback. "Beide sind eine Option für das Wochenende", sagte Trainer Alexander Nouri vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 17:30 Uhr).

Auch Stürmer Claudio Pizarro ist nach seinen muskulären Problemen wieder voll belastbar und könnte erstmals in dieser Saison in der Startelf stehen.

Die Rückkehr des Trios "regt natürlich unsere Phantasie an. Aber wir sollten keine Wunderdinge erwarten", sagte Nouri. Angreifer Kruse (Außenbandriss im linken Knie) und Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede (Meniskusriss) standen diese Saison überhaupt noch nicht im Kader. Für Torhüter Jaroslav Drobný (Brüche im Handgelenk) kommt die Partie noch zu früh.

#Nouri zu #Drobny: "Jaro ist Mitte der Woche eingestiegen, aber das WE kommt für ihn zu früh." #WerderPK #svwsge — SV Werder Bremen (@werderbremen) 18. November 2016

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie kommt die Rückkehr von Pizarro, Kruse und Bargfrede für Werder genau zur richtigen Zeit. Schließlich gilt Frankfurt als Abwehrbollwerk: Die Mannschaft von Trainer Niko Kovač blieb in den letzten drei Bundesliga-Spielen ohne Gegentreffer und stellte damit den Vereinsrekord ein.

Insgesamt stand in fünf der zehn Saisonspielen der Hessen die Null. Das hat auch den Werder-Trainer beeindruckt: "Frankfurt verteidigt sehr gut, sind sehr kompakt. Sie haben eine gute Abstimmung und haben bei ihrem Weg immer Geduld bewahrt."

Der 37-Jährige will sein Team jede Woche so vorbereiten, "dass wir in der Lage sind, eine Topleistung abzurufen". Zudem sei Frankfurt "die Mannschaft der Stunde. Für uns ist es eine Herausforderung, aber wir glauben an unsere Stärken", sagte Nouri.