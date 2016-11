Unendliche Geschichte: Reus-Comeback geplatzt

Marco Reus fehlt dem BVB weiter

Die Leidenszeit von Marco Reus nimmt kein Ende. Auch im Topspiel gegen Bayern München wird der seit Mai verletzte Nationalspieler noch kein Comeback geben.

Die Schlagzeilen waren eine Wonne, eine unendliche Geschichte stand vor ihrem Happy End. "Marco Reus ist zurück!", so war es am Freitagmorgen noch überall zu lesen. Nach sechs Monaten des Leidens! Doch der sensible Körper zeigte an: nicht mit mir. Wie so häufig seit der Nennung des Ziels "Mitte August".

Auch Mitte November also wird es bei Borussia Dortmund kein Comeback geben. "Leichte Fersenprobleme", so teilte der BVB mit, verhindern einen Einsatz gegen Bayern München beim Topspiel am Samstag (18:30 Uhr): "Wir möchten nach seiner sehr langen Ausfallzeit kein Risiko eingehen."

Selbst die Bayern bedauern den Ausfall

Kein Risiko - das hört Marco Reus nun schon sehr lange. Am 21. Mai hat er sein bis dato letztes Pflichtspiel absolviert, im DFB-Pokal-Finale gegen den FC Bayern verausgabte er sich in Berlin vergeblich über 120 Minuten, dabei brach eine alte Verletzung auf. Seitdem heißt es: warten. Und warten. Und warten.

Selbst Bayern-Trainer Carlo Ancelotti fühlte am Freitag nach der schlechten Nachricht mit. "Das ist natürlich tragisch", sagte der Italiener während seiner Pressekonferenz in München: "Eine Verletzung ist niemals schön." Ancelotti erinnerte sich sogar an eine bittere Zeit seiner Spielerkarriere: "Ich bin selbst einmal zwei Jahre lang ausgefallen."

Es handelt sich um eine neue Verletzung

Immerhin: Die langwierige Schambeinverletzung ist es nicht mehr, die Reus zu einer weiteren Verschiebung seiner Rückkehr zwingt. "Die Ferse hat mit seiner Leidenszeit nichts, aber auch gar nichts zu tun", sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag eindringlich.

"Marco brennt", hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc zuletzt noch erfreut festgestellt. Tuchel schwärmte: "Es ist ein Genuss, ihn im Training zu sehen. Er ist in einer Topverfassung und auf bemerkenswertem spielerischem Niveau."

Wann darf Reus mit seinen Freunden spielen?

Der Verein lebte Ruhe vor und gab Reus alle Zeit der Welt. Der Friede blieb bestehen, solange der anfällige Dribbler sein Spezialprogramm auf Trainingsplatz drei absolvierte. Als er Anfang Oktober ins Lauftraining einstieg, begannen die Spekulationen jedoch von neuem. Nun, in der Länderspielpause, soll der frühere Gladbacher den Daumen gehoben und seine Einsatz-Bereitschaft signalisiert haben. Zu früh.

Immer noch, kaum zu glauben, hat Reus nicht mit seinen im Sommer nach Dortmund gewechselten Freunden Mario Götze und André Schürrle im BVB-Trikot zusammenspielen können. Doch das ist für den Hochveranlagten, den seit 2013 unglaubliche 26 Zwangspausen insgesamt 460 Tage zum Zuschauen zwangen, allenfalls ein Randaspekt. Die Hauptsache ist, dass er endlich wieder Fußball spielen kann.

Wann? Das ist seit Freitag wieder offen. Am Samstag beträgt seine Wartezeit 182 Tage.