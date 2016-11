FIFA-Verfahren nach Böller-Angriff auf Lewy

Robert Lewandowski kurz nach der Böller-Attacke

Die FIFA hat wegen des Böllerwurfs auf Robert Lewandowski in der WM-Qualifikation ein Disziplinarverfahren gegen den rumänischen Verband eingeleitet. Dies teilte ein FIFA-Sprecher am Freitag mit.

Beim 3:0 (1:0)-Erfolg der Polen am 11. November in Bukarest explodierte in der 53. Minute wenige Meter neben dem Bayern-Star ein Feuerwerkskörper. Lewandowski ging bei dem Vorfall zunächst zu Boden, konnte nach einer Spielunterbrechung allerdings weiterspielen und erzielte noch zwei Treffer.