Arsenal: Sánchez pokert hoch, kommt Reus?

BVB-Star Marco Reus soll das Interesses des Arsenal FC geweckt haben

Seit dem Sommer 2014 spielt und trifft Alexis Sánchez in beeindruckender Regelmäßigkeit für den Arsenal FC, so gut wie momentan war der Chilene aber selten in Schuss. Passend also, dass die Gunners sich langsam aber sicher Gedanken um eine Vertragsverlängerung mit ihrem Superstar machen müssen. Eben diese sollen allerdings ins Stocken geraten sein.

Sánchez, dessen Vertrag Ende Juni 2018 ausläuft, soll sich bereits in Verhandlungen mit den Gunners befinden, dabei allerdings keineswegs bescheiden zur Sache gehen. Laut der englischen "Times" fordert der Offensivspieler etwa 280.000 Euro pro Woche und eine Ausstiegsklausel, sollte sein Arbeitspapier in Englands Hauptstadt bis 2020 verlängert werden.

Eine gewaltige Summe, die offenbar selbst dem finanzstarken Premier-League-Klub grübeln lässt. Laut dem "Mirror" fahren Coach Arsène Wenger und Co. daher zweigleisig und sondieren den Markt nach Alternativen. Fündig ist man dabei angeblich in Dortmund geworden. Wie das Blatt berichtet, hat Arsenal Marco Reus auserkoren, um die Lücke nach einem möglichen Sánchez-Abgang zu füllen.

Wenger gilt seit Langem als großer Fan des Dortmunders und soll in der Vergangenheit bereits häufiger versucht haben, Reus nach London zu locken - Bislang ohne Erfolg. Nicht zuletzt, da Verletzungen den deutschen Nationalspieler regelmäßig zurückwarfen. Aktuell steht der 27-Jährige nach sechs monatiger Pause vor dem Comeback beim BVB.

Sollte ein Wechsel tatsächlich zustande kommen, würde Reus dem deutschen Liga-System erstmals den Rücken kehren. Fraglich ist allerdings, ob der gebürtige Dortmunder, der von den Borussen während seiner Verletzungen starke Rückendeckung erhielt, seine Heimat überhaupt verlassen will.