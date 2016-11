Sandhausen schickt den KSC ins Tal der Tränen

Andrew Wooten und Lucas Höler trafen für Sandhausen

Der Karlsruher SC hat in der 2. Bundesliga im Nachbarschaftsduell gegen den SV Sandhausen den Befreiungsschlag verpasst und rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller. Im Duell der beiden rund 40 Kilometer voneinander entfernten Klubs unterlagen die Badener 1:3 (0:0).

Dimitrios Diamantakos (47.) traf zum Führungstor für die Hausherren. Andrew Wooten (60., Foulelfmeter) glich zum 1:1 aus und erzielte auch das entscheidende zweite Gästetor (74.), ehe Lucas Höler in der Nachspielzeit (90.+3) alle Zweifel an Sandhausens Erfolg beseitigte. Es war der erste Auswärtsdreier für die Sandhäuser in dieser Saison. Der KSC kassierte die dritte Niederlage in Folge und belegt mit elf Punkten nun den 16. Tabellenplatz. In den letzten sechs Spielen gab es für die Badener nur einen Sieg.

"Jede Woche heißt es, wir sind die bessere Mannschaft. Doch das kann ich nicht mehr hören, wenn wir am Ende mit leeren Händen dastehen", sagte Karlsruhes Moritz Stoppelkamp bei "Sky".

Die Kurpfälzer unterstrichen hingegen ihre gute Form der letzten Wochen und kassierten in den letzten acht Spielen nur eine Niederlage (vier Siege, drei Unentschieden). Mit 19 Punkten ist der SVS Tabellensiebter im Fußball-Unterhaus.

Dominant aber erfolglos

Der KSC dominierte in den ersten 45 Minuten ziemlich eindeutig das Geschehen, allerdings fehlte die Durchschlagskraft und Entschlossenheit im Angriff. Viele Angriffsbemühungen blieben Stückwerk. Die Gäste waren lange Zeit nur auf Torsicherung bedacht, trauten sich allerdings im weiteren Spielverlauf mehr zu.

In der Nachspielzeit besorgt Lucas Höler den dritten Treffer des SVS. Wir gewinnen die Partie beim @KarlsruherSC mit 3:1. #KSCSVS — SV Sandhausen 1916 (@SV_Sandhausen) 19. November 2016

Doch der KSC nutzte die erste Chance in der zweiten Hälfte. Hiroki Yamada bediente mit einem langen Pass Diamantakos, der mit einem Lupfer das Führungstor erzielte. Dem Ausgleichstor ging ein Schubser von Diamantakos an Daniel Gordon im Strafraum voraus. Beim 2:1 traf Wooten aus 16 Metern.0

Die Bestnoten bei den Karlsruhern verdienten sich Bjarne Thoelke und Yamada. Bei den Gästen überzeugten vor allem Wooten und Gordon.