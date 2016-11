Dank Islacker: FFC schlägt Duisburg

Mandy Islacker hat das "goldene" Tor erzielt

Der 1. FFC Frankfurt hat in der Frauenfußball-Bundesliga dank Mandy Islackers Treffer einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den MSV Duisburg unter Dach und Fach gebracht. Die Olympiasiegerin war in der 71. Minute erfolgreich.

Durch den Sieg festigten die Hessinnen den sechsten Tabellenplatz, der MSV ist Tabellenvorletzter. Der Abstand des 1. FFC zu Tabellenführer Turbine Potsdam beträgt allerdings immer noch sechs Punkte.

Zielstrebiger im letzten Drittel - Vor dem Heimspiel gg. den MSV Duisburg arbeitet der FFC an der Offensivabteilung https://t.co/UghrpaIwrO pic.twitter.com/oRznDzsaOR — 1. FFC Frankfurt (@1_FFCFrankfurt) 18. November 2016

"Wir wollen unsere positive Entwicklung, in die sich auch die gute Leistung bei der etwas unglücklichen 0:1-Niederlage in München einreiht, mit einem Sieg gegen den MSV Duisburg fortsetzen", wird FFC-Coach Matt Ross auf der Homepage der Frankfurter zitiert. Und weiter: "Über allem steht, dass wir von Beginn an wach sein und das Geschehen dominieren müssen! Es kann nicht unser Anspruch sein, in jedem Heimspiel in Rückstand zu geraten, so wie es gegen Essen, Jena und Leverkusen der Fall war. Stattdessen ist es wichtig, vom Anpfiff an Dominanz auszustrahlen und den Gegner gar nicht erst in die Lage zu bringen, sein eigenes Spiel umsetzen zu können."