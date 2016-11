Leipzig zwei Wochen ohne Compper

RB muss den Ausfall von Compper kompensieren

Sensationsteam RB Leipzig muss bis zu zwei Wochen auf Routinier Marvin Compper verzichten.

Der 31-jährige Innenverteidiger erlitt beim 3:2-Sieg am Freitagabend bei Bayer Leverkusen eine Kapselband-Verletzung am rechten Sprunggelenk. Compper musste in der 30. Minute gegen Benno Schmitz ausgetauscht werden, nachdem er unglücklich umgeknickt war.