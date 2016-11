Khedira führt Juventus zum elften Saisonsieg

Torschütze Khedira (l.) wird bejubelt

Sami Khedira hat Juventus Turin zum elften Saisonsieg geführt. Beim 3:0 (1:0) des Meisters gegen Delfino Pescara traf der 29-Jährige zur Führung und bereitete ein weiteres Tor vor.

Juve baute damit seinen Vorsprung an der Tabellenspitze zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Verfolger AS Rom gastiert am Sonntag bei Atalanta Bergamo und kann noch verkürzen.

Khedira gelang in der 36. Minute nach einer schönen Kombination mit Ex-Bayern-Stürmer Mario Mandžukić sein dritter Saisontreffer. In der 63. Minute revanchierte sich der Deutsche mit einem perfekten Zuspiel auf den kroatischen Angreifer, der zum 2:0 netzte. Hernanes (69.) sorgte schließlich für den Endstand.

Juve-Coach Massimiliano Allegri schonte gegen den Tabellen-18. mehrere Stammkräfte, darunter auch Torwart Gianluigi Buffon. Am Dienstag steht für die Bianconeri das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla an. Mit einem Sieg hätten die Italiener das Achtelfinalticket sicher.