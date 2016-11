Sturm punktet in Altach in Unterzahl

Nach Gelb-Rot für Christian Schoissengeyr schlug Sturm in Unterzahl noch zurück

Sturm Graz ist zwar seit vier Spielen sieglos, aber auch nach der 15. Runde weiter Bundesliga-Tabellenführer. Nach dem 1:1-Remis am Samstag im Spitzenspiel beim punktegleichen Verfolger in Altach durften sich die Steirer als moralischer Sieger fühlen, nachdem Fabian Koch mit einem Gewaltschuss unmittelbar vor dem Abpfiff noch der Ausgleich geglückt war.

Sturm-Trainer Franco Foda überraschte die Gastgeber, da er auf das von Altach praktizierte Spielsystem mit einer variablen Fünfer-Abwehrkette zurückgriff. "Auch weil die Mannschaft zuletzt die Lockerheit hatte vermissen lassen, habe ich dieses System gewählt", verriet der Deutsche, dessen Team zuletzt zweimal verloren hatte.

"Wir hatten dieses System schon zwei, drei Mal angewendet. Die Mannschaft kann das spielen, aber es ist natürlich nicht unser Standardsystem. Doch vor allem im Spiel gegen Altach ist es wichtig, um Kontersituationen zu vermeiden, denn es ist kein Zufall, dass Altach auf Platz zwei steht."

Altach hat Probleme mit dem eigenen "Spiegelbild"

Und die Taktik des 50-Jährigen ging auf. Sturm tat sehr wenig für das Spiel und orientierte sich total am Gegner. Die Altacher wussten deshalb nicht so recht, wie ihnen geschah, und konnten gegen ihr "Spiegelbild" nicht das gefürchtete Umschaltspiel, mit dem zuletzt die Wiener Austria 5:1 besiegt worden war, entfalten.

Der Führungstreffer der Vorarlberger in der 82. Minute resultierte aus einem schweren Schnitzer von James Jeggo, der von der Mittellinie völlig unnötig auf Tormann Christian Gratzei zurückspielte. Dieser verunglückte Rückpass wurde zur Beute des eingewechselten Stürmers Dimitri Oberlin, der nach seinem neunten Ligator bereits wie der Matchwinner aussah.

"Natürlich bin ich glücklich, der Mannschaft mit dem Tor geholfen zu haben. Aber am Ende sind wir alle doch enttäuscht über die verpasste Tabellenführung. So ein Gegentor in der letzten Minute ist sehr bitter", betonte die 19-jährige Salzburg-Leihgabe, der "kein Problem mit der Jokerrolle" bei den Vorarlbergern hat.

Altach-Kapitän Philipp Netzer trauerte ebenfalls dem in letzter Minute verpassten Sprung auf Platz eins nach, sah aber auch viel Positives beim Debüt von Trainer Werner Grabherr nach dem Abgang von Damir Canadi zu Rapid. "Die Art und Weise, wie wir aufgetreten sind, mit dieser Körpersprache, macht mich stolz. Auch sind wir mit dem 1:1 nicht unzufrieden. Es ist nur schade, wie es zustande gekommen ist."

Grabherr gab ihm recht. "Wir hätten die Führung über die Zeit bringen müssen, aber auf diese Leistung kann man aufbauen", lautete das Resümee des 31-Jährigen Neo-Betreuers der Altacher.

