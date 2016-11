Eberl: "Frage nach dem Trainer ist absurd"

Max Eberl muss sich kritische Fragen gefallen lassen

Bei der Borussia aus Mönchengladbach ist derzeit mächtig Sand im Getriebe. Längst wird in den Medien über die Zukunft von Trainer André Schubert diskutiert. Sportdirektor Max Eberl stellt sich vor den Coach.

Wie haben Sie die 1:2-Niederlage im Derby gegen den 1. FC Köln erlebt?

Eberl: "Ich habe ein Spiel gesehen, aus dem wir auf jeden Fall etwas Zählbares hätten mitnehmen müssen. Wir haben eine überlegene erste Halbzeit gespielt. Wir hatten auf jeden Fall einen Punkt verdient, wenn nicht sogar den Sieg. Man kann der Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, sie war gut vorbereitet. Das Momentum ist derzeit nicht auf unserer Seite."

Wie beurteilen Sie die Lage nach sechs Bundesligaspielen ohne Sieg?

Wir sind in einer Lage, in der wir uns nicht gerne sehen. Wir müssen aber mit dieser Situation umgehen. Die Tabellensituation ist nach elf Spieltagen nicht die, die wir uns vorgestellt haben. Die Bundesliga ist unser Kerngeschäft. Wir wollen und müssen punkten. Es ist eine schwierige Phase und ich erwarte, dass alle zusammenstehen. Jetzt heißt es eben ein bisschen mehr Butterbrot als Wurstbrot kauen. Ich weiß, dass Wurstbrot besser schmeckt

Die Diskussion um Trainer André Schubert kommt zwangsläufig

Ich wehre mich dagegen, dass es immer einen Schuldigen geben muss. Dass im Fußball immer ein Kopf rollen muss, bloß weil Modeste mit einem angeköpften Kopfball trifft und ein Freistoß reingeht, das mache ich nicht mit. Die Frage nach dem Trainer ist absurd."

Wie will der Verein aus dieser schwierigen Situation herauskommen?

Die Niederlage ist ein Nackenschlag, den wir jetzt erst einmal verdauen müssen. In der Champions League haben wir jetzt Manchester City und dann kommt Hoffenheim. Wir werden in Ruhe versuchen, das Ding zu drehen. Jetzt gilt es, sich Punkt für Punkt in den Winter zu bringen und dann nach der Winterpause wieder Gas zu geben."